Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, "Don Quixote" müzikalinin Ankara turnesinde bir kaza geçirdi, sahnede ayak bileğinden sakatlandı.

İstanbul’a dönünce ameliyat masasına yatan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim."

Bozkurt, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile şunları söyledi:

"Geçirdiğim sahne kazası sonrası ivedilikle beni ameliyata alan Beşiktaş'ın değerli hekimi ve ekibine, tüm Acıbadem Altunizade çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Sezonu kapattım."

CENGİZ BOZKURT KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro dünyasının en nevi şahsına münhasır aktörlerinden biri olan Cengiz Bozkurt, canlandırdığı her karaktere hayat veren usta bir isim. "Leyla ile Mecnun" dizisindeki ikonik "Erdal Bakkal" rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak sahne kazasıyla gündeme gelen başarılı oyuncunun hayatı, kariyeri ve başarıları mercek altında.

Cengiz Bozkurt, 24 Aralık 1965 tarihinde Nevşehir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde devam eden Bozkurt, ardından Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden ODTÜ’de Fizik bölümüne girdi. Ancak içindeki oyunculuk aşkı, onu bambaşka bir yola sürükledi. 1990 yılında fizik eğitimini yarıda bırakarak İngiltere’ye gitti.

Londra'da geçirdiği 14 yıl boyunca hem hayatı deneyimledi hem de sanatını şekillendirdi. Goldsmiths, University of London'da Medya ve İletişim bölümünü bitirerek sinema, televizyon ve tiyatro eğitimi aldı. İngiltere’de geçirdiği bu dönemde pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı, kısa filmler çekti.



ERDAL BAKKAL İLE MİLYONLARIN SEVGİSİNİ KAZANDI

2003 yılında Türkiye’ye dönen Cengiz Bozkurt, ilk olarak tiyatro oyunları ve dizilerdeki yan rollerle dikkat çekti. Ancak onun kariyerindeki en büyük kırılma noktası, 2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin absürt komedi klasikleri arasına giren "Leyla ile Mecnun" dizisi oldu.

Dizide canlandırdığı bencil, çıkarcı ama bir o kadar da sevilen "Erdal Bakkal" karakteri, kısa sürede bir ekran fenomenine dönüştü. Bozkurt, bu rolle Türkiye genelinde milyonların sevgisini kazandı. Son yıllarda hem dijital platformlardaki projelerde yer alan hem de tiyatro sahnelerine ağırlık veren Bozkurt, son olarak "Don Quixote" (Don Kişot) müzikalindeki performansıyla adından söz ettiriyordu.