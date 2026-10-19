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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ünlü oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile işletmeci Aynil Topaloğlu arasındaki ticari kriz yargıya taşındı. Yalıkavak’taki restoranında canlı müzik performanslarının iptal edilmesinin ardından taraflar arasında maddi anlaşmazlık patlak verdi.

İşletme sahibi Aynil Topaloğlu; Nalçakan ve ekibi tarafından tehdit ile hakarete uğradığını öne sürerek adli mercilere başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Celil Nalçakan hakkında 1 ay süreyle tedbir kararı uygulayarak ünlü sanatçının Topaloğlu’na yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

Neslihan Keskin'in haberine göre Bodrum Yalıkavak'ta faaliyet gösteren Feraye Bodrum Restaurant'ın sahibi Aynil Topaloğlu, ünlü oyuncu ve müzisyen Celil Nalçakan ile müzisyen arkadaşları Emrah Gültekiner ve Ramazan Muhammed Özer hakkında suç duyurusunda bulundu.

MADDİ UYUŞMAZLIK İLE BAŞLADI

Öne sürülene göre olay, mekanda canlı müzik hizmetinin kaldırılması kararı sonrasında taraflar arasında maddi uyuşmazlık çıkmasıyla başladı.

Topaloğlu’nun avukatları mahkemeye sundukları dilekçede ve delillerde, Celil Nalçakan'ın işletme sahibine ses kayıtları göndererek, "Aklını başına al, kimse dükkanına gelmeyecek" şeklinde küfür, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar ilettiğini söyledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, sunulan deliller doğrultusunda Celil Nalçakan ve müzisyen arkadaşı Emrah Gültekiner hakkında 1 ay süreyle koruma tedbiri kararı aldı. Mahkeme; ikilinin Aynil Topaloğlu’nu iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına hükmetti. Karara aykırı hareket edilmesi halinde ise ikiliye 3 gün hapis cezası uygulanacağını belirtti.

Öte yandan, aynı karara itiraz eden diğer müzisyen Ramazan Muhammed Özer ise herhangi bir tehdit veya ısrarlı takip eyleminde bulunmadığını, asıl ücretlerinin ödenmediğini savundu. Mahkeme, Özer aleyhindeki koruma tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Celil Nalçakan cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.