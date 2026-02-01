İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında, komedyen Hasan Can Kaya, "Reynmen" olarak bilinen Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan yurt dışında oldukları belirlenen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı verilmişti.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

2. Sayfa'nın haberine göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında bulunan ve Survivor yarışmasında yer alan Barış Murat Yağcı, yakalama kararından sonra yarışmadan diskalifiye edildi.