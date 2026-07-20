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Kaynak: Haber Merkezi

Boz, mezuniyet töreninden özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anlamlı gününü takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncunun mutluluğuna ailesi ve eşi Umut Evirgen de ortak oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK MESAJI YAĞDI

Eşi Umut Evirgen, Boz’un mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Gurur… Mezunumuz” ifadelerini kullandı. Evirgen’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.

ANNESİ KIZIYLA GURUR DUYDU

Alina Boz’un annesi Olga Boz da kızının mezuniyet sevincini sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Kızının fotoğraflarını paylaşan Olga Boz, “Canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Tebrikler” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"Paramparça", "Elimi Bırakma", "Maraşlı" ve dijital platform projelerinden "Aşk 101" gibi başarılı yapımlarda rol alan Alina Boz, oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademik hedeflerini de gerçekleştirdi.