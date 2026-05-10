Vulli tarafından üretilen ve Fransa’nın en bilinen oyuncaklarından biri haline gelen “Sophie la Girafe”, üretim skandalıyla gündeme geldi. Yeni doğan bebeklere hediye edilmesiyle ünlenen oyuncağın yıllardır Çin’de üretildiği iddia edildi.

Fransız araştırma sitesi Mediapart’ın haberine göre şirket, üretimi 2013 yılında sessiz şekilde Çin’e taşımaya başladı. Haberde, 2019 itibarıyla Fransa’daki üretimin fiilen sona erdiği öne sürüldü.

Şirketin Fransız Alpleri’ndeki tesisinin ise yalnızca Çin’de üretilen oyuncakların paketlenmesi için kullanıldığı iddia edildi. Bazı eski ve mevcut çalışanlar, fabrikadaki üretim hattının yalnızca ziyaretler sırasında çalıştırıldığını savundu.

“FRANSA’DA ÜRETİLDİ” ETİKETİ İNCELEMEYE ALINDI

İddialara göre Fransız yetkililer, geçen yıl yapılan denetimlerde ürünlerin hâlâ “Fransa’da üretildi” etiketiyle satışa sunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine şirket hakkında “yanıltıcı ticari uygulama” şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Kamuoyunda büyüyen tartışmalar sonrası şirketin ambalajlarda kullandığı ifadeyi değiştirdiği ve “Fransa’da üretildi” yerine “Paris’te doğdu” sloganını kullanmaya başladığı belirtildi.

Fransa’da adeta “milli oyuncak” olarak görülen Sophie la Girafe ile ilgili ortaya çıkan iddialar ülkede geniş yankı uyandırdı.