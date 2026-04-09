Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Son olarak yayımlanan bildirimle, popüler bir ahşap oyuncak modelinin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına karar verildi.

İP UZUNLUĞU SINIRI AŞTI, TEHLİKE SAÇTI

Bakanlık tarafından yayımlanan 2026040001 numaralı bildirimde, çocukların keyifle oynadığı manyetik balık yakalama oyuncağının teknik standartlara uymadığı tespit edildi. 09.04.2026 tarihli rapora göre, oyuncağın olta ucunda bulunan ipin uzunluğu 920 mm olarak ölçüldü. Bu uzunluğun yasal limit değerlerin çok üzerinde olması, çocuklarda boğulma riski başta olmak üzere ciddi güvenlik zafiyetleri oluşturduğu gerekçesiyle "güvensiz" olarak tescillendi.

İşte Toplatılan Ürünün Künyesi:

Ebeveynlerin çocuklarının oyuncak kutularını kontrol etmesi amacıyla paylaşılan bilgiler şöyle:

Marka: Gramsci

Model / Seri No: Yu-13C

Ürün Tanımı: Gramsci Marka Yu-13C Model Ahşap Deniz Canlıları Manyetik Yakalama Oyuncağı

Barkod: 6902022880131

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma

EBEVEYNLERE UYARI: "HEMEN İADE EDİN"

Ticaret Bakanlığı, ilgili markanın söz konusu modeline sahip olan tüketicilerin ürünü çocuklarından uzaklaştırmasını ve satın aldıkları noktalara iade etmeleri gerektiğini vurguladı. Güvensiz ürünlerle mücadele kapsamında denetimlerin devam edeceği ve bu tür ihlallere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği belirtildi.