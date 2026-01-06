Otomobil sektöründe SUV modellerine yönelik fiyat güncellemeleri beklentisi sürerken, Toyota 2026 model yılı Yeni Corolla Cross Hybrid için Ocak ayı kampanyasını duyurdu. Hibrit SUV sınıfının popüler modellerinden biri olan Corolla Cross için paylaşılan listede, tavsiye edilen liste fiyatları ile ay bazlı kampanyalı fiyatlar arasındaki farklar dikkat çekiyor.
Ünlü otomotiv firmasından dev indirim: Duyan bayiye koşuyor
Toyota, 2026 yılına Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde sunduğu dev indirim ile başladı. İşte tüm detaylar…
ÜÇ DONANIM SEVİYESİNDE BÜYÜK İNDİRİM
1.8 litrelik hibrit motor ve e-CVT şanzıman kombinasyonuyla Türkiye yollarında olan model; Flame, Passion ve Passion X-Pack donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Toyota’nın açıkladığı Ocak 2026 fiyat tablosu, özellikle üst donanım paketlerinde yarım milyon TL’yi aşan avantajlar sağlıyor:
|
Versiyon
|
Tavsiye Edilen Hibrit’e Özel Fiyat
|
Ocak Ayına Özel Kampanyalı Fiyat
|
1.8 Hybrid Flame e-CVT78
|
3.090.000 TL910
|
2.484.000 TL1112
|
1.8 Hybrid Passion e-CVT1314
|
3.200.000 TL1516
|
2.720.000 TL1718
|
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT1920
|
3.700.000 T21L22
|
3.157.000 TL23
FİYAT-PERFORMANS DENGESİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Paylaşılan rakamlara göre, Passion X-Pack versiyonunda indirim tutarı 543 bin TL’ye ulaşarak hibrit SUV pazarında fiyat-performans dengesini yeniden tartışmaya açtı. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada, bu avantajlı rakamların sadece Ocak ayı sonuna kadar ve sınırlı sayıdaki araç stoğu için geçerli olduğu vurgulandı.
OPSİYONEL RENK FARKLARI VE ÖTV DİLİMİ
Yeni Corolla Cross Hybrid için metalik ve sedefli metalik renk tercihleri, aracın bulunduğu ÖTV dilimine göre ek maliyet getiriyor. %70 ÖTV dilimindeki versiyonlarda renk farkı 20.800 TL olarak belirlenirken, %80 ÖTV dilimine giren modellerde bu tutar 22.000 TL olarak kampanyalı fiyatlara ekleniyor.
Uzmanlar, ilan edilen bu fiyatların tavsiye edilen rakamlar olduğunu, bayi stok durumu ve kampanya uygulama detaylarına göre nihai satış fiyatlarında küçük çaplı değişiklikler yaşanabileceğini hatırlatıyor.