Gazeteci Aytunç Erkin, Nefes'teki köşesinde; Gündemdeki siyasi ve adli olayların gölgesinde kalan ekonomi dünyasındaki bir "soygun" iddiasına dikkat çekti. Borlease Otomotiv A.Ş.’nin 2023 yılında rekor katılımla gerçekleşen halka arzının ardından gelinen nokta, yatırımcıları endişeye sevk etti.

Tahvil ödemesi yapılamadı, hisseler çakıldı

“Ayaklarınızı yerden kesiyoruz” sloganıyla halka açılan ve o dönem 4,3 milyonu aşkın yatırımcıyla rekor kıran şirket, geçtiğimiz hafta 446 milyon TL tutarındaki tahvil ödemesini gerçekleştiremedi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte şirketin hisseleri son iki ayda yüzde 89 oranında değer kaybetti.

“Halka arz olmasaydı batacaktı” iddiası

Ekonomist Türker Açıkgöz’ün analizlerine dayandırılan bilgilere göre, şirketin halka arz öncesindeki mali tablolarında ciddi soru işaretleri bulunuyor. Açıkgöz’ün tespitlerine göre; şirketin kârlı iştirakleri ana ortaklığa devredilirken, borca batık kısımlar halka arz edildi. Akademisyen, şirketin durumunu şu sözlerle özetledi:

“Borlease'in halka arz olduğu dönemde incelemesini yapmıştım... Şirketin halka arz olduğu tarih itibariyle yayınlanan bilançosunda borca batık olduğunu söylemiştim. Kısa vadeli borçları ödeyecek maddi kaynağı yoktu. Dönen varlıkları 863 milyon TL iken kısa vadeli borçları 1.67 milyar TL idi. 1 yıl içinde halka arz olmazsa batacak bir şirketti.”

SPK onayı mercek altında

Halka arz öncesi 2020 ve 2021 yıllarında öz kaynaklarının negatif olduğu belirtilen şirketin, 2022 bilançosuyla bir anda "gelirlerinin uçtuğu" ifade ediliyor. Bu noktada eleştirilerin odağındaki kurum ise denetim yetkisine sahip olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) oldu.

Erkin, yazısında şu kritik soruyu yöneltti:

“SPK, Borlease Otomotiv'e onay verirken şirketin mali raporlarını görmedi mi? Bir ekonomistin 'Halka arz olmazsa batacak bir şirketti' tespitini yıllar önce yaptığı bir şirkete nasıl onay verdi?”

Süreç nasıl işlemişti?

Borlease Otomotiv’in halka arz sürecinde, 51 milyon 700 bin TL nominal değerli payların tamamı satılmış ve toplam arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon TL’yi aşmıştı. Şirket, elde edeceği geliri yeni proje finansmanı ve yüklenici firma ödemelerinde kullanacağını taahhüt etmişti. Gelinen son nokta ise uzmanlar tarafından "halka arzın bir kurtarma operasyonu olarak kullanılması" şeklinde yorumlanıyor.