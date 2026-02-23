Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim?

Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim?

Model Simge Ünal, 3 yıldır M.A.Y. ve G.Ş. tarafından taciz edildiğini ifşa etti. Evli tacizcinin Kayseri’den ailesini takip ettirdiğini belirten Ünal, “Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir” diyerek Emniyet’i etiketledi. Tacizlerin hâlâ devam ettiğini açıkladı.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 1

Model Simge Ünal, 3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa ederek “Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir” ifadelerini kullandı.

1 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 2

Ünal, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü’nü de etiketledi.Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık üç yıldır maruz kaldığı tacizleri ifşa etti.

2 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 3

Paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyen Simge Ünal; “Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri’den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir” dedi.

3 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 4

"TACİZLERİNE DEVAM EDİYOR”

Daha sonra başka bir paylaşım yapan ve tacizlerin sürdüğünü belirten Simge Ünal, “Hâlâ tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine…” ifadelerini kullandı.

4 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 5

SİMGE ÜNAL KİMDİR?

Simge Ünal, 22 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk model ve sunucudur. Aslen İzmirli olan Ünal, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirmiş; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı.

5 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 6

Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olmuş ve Uluslararası İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

6 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 7

Modellik kariyerine İzmir'de başlayan Simge Ünal, daha sonra İstanbul'a yerleşerek Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli defilelerde yer aldı.

7 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 8

2017 yılında "Yılın Modeli" seçilmiş, Emircan İğrek'in "Saman Sarısı" müzik klibinde rol almış ve 2021'den itibaren televizyon ekranlarında sunuculuk yapmaya başladı.

8 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 9

Şu anda İstanbul ve Dubai arasında yaşamakta olup, hem modellik hem de sunuculuk faaliyetlerini sürdürüyor.

9 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 10

Fiziksel özellikleri: 1.78 metre boyunda ve yaklaşık 56 kg ağırlığındadır.Son dönemde sosyal medyada gündeme gelmesinin nedeni, yaklaşık 3 yıldır (özellikle M.A.Y. ve G.Ş. isimli kişiler tarafından) taciz edildiğini iddia ederek isim verip ifşa etmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek yardım çağrısında bulunmasıdır. Bu paylaşımıyla geniş yankı uyandırmıştır.

10 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 11

Instagram hesabı: @simge__unal (Model & Presenter olarak Dubai/İstanbul bazlı aktif şekilde paylaşım yapmaktadır.)

11 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 12
12 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 13
13 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 14
14 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 15
15 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 16
16 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 17
17 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 18
18 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 19
19 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 20
20 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 21
21 22
Ünlü model Simge Ünal 3 yıllık kabusunu ifşa etti: Tacizciler M.A.Y. ve G.Ş. kim? - Resim: 22
22 22
