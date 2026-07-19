Ünlü medyumdan dünyayı sarsacak 9 büyük uyarı: Daha önce savaşı bilmişti

"Bunun güneş patlamaları mı yoksa başka kozmik değişimler mi olduğunu bilmiyorum. Bu enerji insanların kendilerini nasıl hissettiklerini etkiliyor. İnsanlar hayatlarında değiştirmek istedikleri konular üzerine daha fazla düşünmeye başlayacak."

Medyuma göre bu süreç, dünya genelinde huzursuzluk hissini artırırken toplumların mevcut düzene karşı daha farklı tepkiler vermesine neden olabilir.