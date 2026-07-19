Ünlü medyumdan dünyayı sarsacak 9 büyük uyarı: Daha önce savaşı bilmişti

Geçmişte Ortadoğu'daki gelişmeler ve İsrail-Gazze çatışmalarına yönelik tahminlerde bulunduğunu öne süren Kuschel, önümüzdeki aylarda dünyanın çeşitli bölgelerinde büyük doğal afetler ve küresel çapta önemli değişimlerin yaşanabileceğini iddia etti.
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Irish Mirror'ın özel haberine göre, doğuştan medyum ve paranormal araştırmacı olduğunu söyleyen Angela Kuschel, 2026 yılının geri kalanına ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.Kaynak: Diğer
"Angie's Spiritual Readings" adlı merkezin kurucusu olan Kuschel, özellikle iklim olayları, doğal afetler ve küresel dönüşümlere ilişkin açıklamalarında insanlığın zorlu bir süreçten geçebileceğini savundu.
K HARFİYLE BAŞLAYAN BÖLGELER İÇİN YANGIN İDDİASI
Kuschel'e göre önümüzdeki aylarda en dikkat çekici gelişmelerden biri büyük çaplı yangınlar olacak. Yerini net olarak belirleyemediğini söyleyen medyum, yalnızca bu bölgelerin isimlerinin "K" harfiyle başladığını hissettiğini belirtti.
"Üç büyük ve yıkıcı yangın görüyorum. Tam yerini söyleyemiyorum ancak isimlerinin K harfiyle başladığını hissediyorum. Bunların yaklaşık dört ila beş ay içinde yaşanması muhtemel."
SEL VE ŞİDDETLİ FIRTINALAR UYARISI
Angela Kuschel, aşırı yağışların ve sert hava olaylarının da artacağını ileri sürdü. Özellikle sel felaketlerine yol açabilecek altı büyük meteorolojik olay öngördüğünü söyleyen Kuschel, bunlardan ikisinin kasırga veya benzeri güçlü fırtınalar olabileceğini ifade etti.
"Altı büyük yağış olayı görüyorum. Bunlardan ikisi kasırga benzeri sistemlere dönüşebilir. Bu gelişmelerin de önümüzdeki beş ay içinde yaşanabileceğini düşünüyorum."
KOZMİK HAREKETLİLİKLERİN İNSANLARI ETKİLEYECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Kuschel'in iddiaları yalnızca doğal afetlerle sınırlı kalmadı. Güneş patlamaları ya da kozmik enerjilerden kaynaklanabileceğini düşündüğü değişimlerin insanların ruh hali ve toplumsal davranışları üzerinde etkili olacağını savundu.
"Bunun güneş patlamaları mı yoksa başka kozmik değişimler mi olduğunu bilmiyorum. Bu enerji insanların kendilerini nasıl hissettiklerini etkiliyor. İnsanlar hayatlarında değiştirmek istedikleri konular üzerine daha fazla düşünmeye başlayacak."
Medyuma göre bu süreç, dünya genelinde huzursuzluk hissini artırırken toplumların mevcut düzene karşı daha farklı tepkiler vermesine neden olabilir.
EKİMDEN SONRA EKONOMİDE YENİ DENGE İDDİASI
Florida'nın Jupiter kentinde yaşayan Kuschel, sonbaharın ardından ekonomik atmosferde de farklı bir döneme girileceğini ileri sürdü. Ona göre bu değişim, tüm sorunların ortadan kalkacağı anlamına gelmeyecek ancak insanların yeni koşullara uyum sağlamasıyla birlikte dengeler yeniden oluşacak.
"Ekim ayından sonra şartlar değişmeye başlayacak. Bu, her şeyin bir anda ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. İnsanlar yeni düzene uyum sağlayacak. Bazı kalemlerde, özellikle yakıt fiyatlarında düşüş görülebilir, diğer alanlarda ise denge oluşabilir."
JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ENERJİ PİYASALARI
Kuschel'in yakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri, son dönemde enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Çatışmaların küresel enerji maliyetlerini artırdığına işaret eden ekonomik veriler, özellikle petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin uluslararası gündemdeki önemini koruduğunu gösteriyor. Ancak Kuschel'in geleceğe yönelik öngörüleri bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler değil, kişisel iddiaları olarak değerlendiriliyor.