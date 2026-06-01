Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
Anasayfa Ekonomi Ünlü market zincirine dev ceza: İşte sebebi

Ünlü market zincirlerinden biri olan Mercadona’ya, tüketicileri ürün içeriği konusunda yanılttığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Bakanlık, sağlıklı ürün algısı yaratarak raflara sunulan bir ürünün ambalaj tasarımını kusurlu bularak cezai işlem uyguladı.

Avrupa'da gıda güvenliği ve tüketici haklarına yönelik denetimler sıkılaşıyor. İspanya’nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Mercadona’ya, tüketicileri ürün içeriği konusunda yanılttığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Bakanlık, sağlıklı ürün algısı yaratarak raflara sunulan bir ürünün ambalaj tasarımını kusurlu bularak cezai işlem uyguladı

Tüketici hakları ve gıda etiketlemeleri konusunda Avrupa genelinde emsal teşkil edecek bir karara imza atıldı. İspanya Tüketici İşleri Bakanlığı, ülkenin en büyük perakende ve süpermarket devlerinden Mercadona hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Ünlü tüketici derneği FACUA’nın şikayeti üzerine başlatılan incelemede, market zincirinin kendi markasıyla sattığı bir ürünün ambalajında tüketiciyi yanılttığı hükmüne varıldı.

"SAĞLIKLI ALTERNATİF" TUZAĞI: ÖN YÜZÜ YULAF, İÇİ RAFİNE UN!

Soruşturmanın merkezinde, Mercadona’nın kendi markası altında satışa sunduğu “Yüzde 51 yulaflı tortilla” ürünü yer aldı.

Bakanlık yetkilileri, ürünün ambalaj tasarımının ve üzerinde yer alan ifadelerin, sağlıklı beslenmeye özen gösteren tüketiciler üzerinde "yulafın ürünün temel veya tek tahıl bileşeni olduğu" algısını kasıtlı olarak yarattığını tespit etti.

Yapılan detaylı laboratuvar ve içerik incelemelerinde, ürünün içeriğinde yoğun miktarda rafine un kullanıldığı ortaya çıktı. Düzenleyici kurumlar, ambalajın bu sunum şekliyle tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle ettiğini vurguladı.

ÜÇ AYRI İHLALE TOPLAM 30 BİN EURO CEZA

İspanyol makamları, yapılan incelemelerin ardından süpermarket devine acımadı ve üç farklı başlıkta usulsüzlük tespit ederek idari para cezası uyguladı. Kararda yer alan ihlal gerekçeleri şunlar oldu:

Yanıltıcı ürün sunumu ve ambalaj tasarımı,

Zorunlu ürün isimlendirme kurallarına uyulmaması,

Pazarlamadan sorumlu şirket bilgilerinin eksik gösterilmesi.

Her bir ihlal maddesi için 10'ar bin Euro olmak üzere, market zincirine toplamda 30 bin Euro para cezası kesildi. Bakanlık ayrıca, para cezasının yanı sıra söz konusu ürünün ambalaj tasarımının derhal düzeltilmesini talep etti.

SÜPERMARKET DEVİ SUÇLAMALARI REDDETTİ: MAHKEMEYE GİDİYORLAR

Karar karşısında geri adım atmayan Mercadona yönetimi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şirketten yapılan açıklamada, ürünün üzerindeki tüm bilgilerin yasal mevzuata uygun olduğu ve tüketiciden hiçbir bilginin gizlenmediği savunuldu. Zincir mağaza, cezayı iptal ettirmek üzere konuyu Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.

AVRUPA GENELİNDE "ETİKET" ALARMI

Gıda sektörü uzmanlarına göre bu karar, sadece İspanya ile sınırlı kalmayacak bir dönemin başlangıcı. Son yıllarda özellikle Avrupa pazarında büyük artış gösteren “tam tahıllı”, “lifli”, “doğal” veya “diyet” ibareli ürünler, düzenleyici kurumların merceği altında.

Tüketici örgütleri, arkasındaki içerik listesi teknik olarak hukuka uygun görünse bile, ambalajların ön yüzündeki yanıltıcı görseller ve büyük puntolu yazılarla tüketicilerin aldatıldığı konusunda uyarıyor. Bu davanın, Avrupa genelinde market zincirlerine yönelik çok daha sıkı bir denetim dalgası başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
