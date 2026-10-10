Ünlü market zinciride fon skandalına karıştı : Milyonlarca lirasını kaptırdı

Ancak bu devasa finansal hacmin yaklaşık yüzde yirmi nokta dördüne karşılık gelen ve tutarı yaklaşık beş yüz on dört milyon yüz bin Türk lirasını bulan önemli bir bölümünün, tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu bünyesinde yer aldığı aktarıldı.