Ünlü market zinciride fon skandalına karıştı : Milyonlarca lirasını kaptırdı

Perakende sektörünün önde gelen markalarından, iki milyar beş yüz yirmi milyon lirayı aşan finansal varlıklarının yüzde yirmi nokta dördünün tasfiye sürecine giren Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu içerisinde yer aldığını duyurdu. Şirket, operasyonel işleyişinde hiçbir aksama yaşanmadığını vurguladı.
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Perakende devi 2,52 milyar TL’yi aşan finansal varlığının %20,4’lük kısmının tasfiye sürecindeki Hedef Portföy Katılım Fonu’nda bulunduğunu açıklarken, ticari ve operasyonel işleyişinde hiçbir aksama yaşanmadığını vurguladı.Kaynak: Diğer
Türkiye perakende sektörünün köklü ve yaygın zincirlerinden biri olan şirket finansal varlıklarının yönetimi ve son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformuna resmi bir bildirimde bulundu.
Yapılan açıklamada, şirketin bünyesinde bulundurduğu toplam finansal kaynakların dağılımı ve bu kaynakların değerlendirildiği yatırım araçlarının mevcut durumuna ilişkin detaylı veriler paylaşıldı. Şirketin resmi kayıtlarına göre toplam finansal varlık tutarı yaklaşık iki milyar beş yüz yirmi milyon Türk lirası seviyesinde hesaplanıyor.
Ancak bu devasa finansal hacmin yaklaşık yüzde yirmi nokta dördüne karşılık gelen ve tutarı yaklaşık beş yüz on dört milyon yüz bin Türk lirasını bulan önemli bir bölümünün, tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu bünyesinde yer aldığı aktarıldı.
Mopaş tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, söz konusu HPH kodlu Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonunun taşıdığı risk seviyesi oldu. Sermaye piyasası mevzuatına göre yedi üzerinden bir olarak ilan edilen bu risk değeri, fonun finansal piyasalardaki en düşük risk kategorisinde yer aldığını gösteriyor
Şirket yönetimi, en güvenli yatırım araçlarından biri olarak değerlendirilen bu fonun olağanüstü koşullar nedeniyle tasfiye sürecine girmesini yakından takip ettiğini belirtti.
Anapara tutarları ile bu zamana kadar biriken getirilerin eksiksiz bir şekilde tahsil edilmesi maksadıyla ilgili resmi kurumlar, yetkili merciler ve fon yönetimi nezdinde gerekli tüm hukuki ve idari adımların kararlılıkla atıldığı ifade edildi.
Yürütülen tüm işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve resmi prosedürler doğrultusunda şeffaf bir biçimde sürdürüldüğü kaydedildi.