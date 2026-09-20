Bir market zincirinin raflarında yer alan konserve domatesler, insan sağlığı açısından oluşturabileceği risk nedeniyle geri çağrılıyor.
Ünlü market zinciri konserveleri geri çağırdı: Halüsinasyona yol açabiliyor
Bir market zincirinde satılan konserve domatesler, halüsinasyon ve zehirlenmeye yol açabilecek madde riski nedeniyle geri çağrıldı. Tüketicilerden belirli bir partiye ait ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri istendi.Kaynak: Haber Merkezi
SIMPL markasıyla satılan 800 gramlık domates konservelerinin belirli bir partisinde Datura bitkisine ait tohumların bulunma riski tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu ürünler için geri çağırma kararı alındı.
SADECE BİR PARTİYİ KAPSIYOR
18 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan resmi geri çağırma duyurusuna göre karar, L25252 parti numarasını taşıyan 800 gramlık konserveleri kapsıyor.
Geri çağrılan ürünlerin GTIN kodunun 3560070479467, tavsiye edilen tüketim tarihinin ise 31 Aralık 2028 olduğu açıklandı.
Söz konusu konservelerin 7 Nisan ile 17 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunulduğu belirtildi.
TÜKETMEYİN, MAĞAZAYA İADE EDİN
Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin tüketilmemesini istedi. Ürünü satın alan tüketicilerin konserveleri satış noktasına geri götürerek ücret iadesi alabileceği bildirildi.
Geri çağırma kararının Fransa'da alındığı belirtildi. SIMPL marka ürünlerin ülkedeki bir market zincirinin mağazalarında satışa sunulduğu aktarıldı.
HALÜSİNASYONA KADAR GİDEN BELİRTİLERE YOL AÇABİLİYOR
Geri çağırmaya neden olan Datura, içerdiği tropan alkaloidleri nedeniyle zehirlenmeye yol açabiliyor.
Datura kaynaklı zehirlenmelerde ağız kuruluğu, görme bozukluğu, kalp atışının hızlanması, kafa karışıklığı ve halüsinasyon gibi belirtilerin ortaya çıkabileceği bildirildi.