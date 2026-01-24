Fransa'da bulunan 105 mağazasından 100'ünü satışa çıkaran market, 1998 yılından bu yana hizmet verdiği Fransa pazarından çekiliyor Şirketin aldığı bu karar sonrası 700'den fazla kişinin işsiz kalacağı ifade edildi.

Colruyt zorlu koşullar ve pazardaki rekabet sebebiyle ekonomik sürdürülebilirliği sağlayamadığını bu sebeple Fransa'daki mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

100 ŞUBEYİ RAKİPLERİNE SATACAK

Belçikalı market zincirinin Fransa'da bulunan 105 mağazasından 100'ünü rakiplerine satacağı açıklandı. Colruyt, 81 mağazasını Intermarché'ye (ITM), 14 mağazasını Leclerc'e, 3 mağazasını Carrefour'a ve 2 mağazasını da Super U'ya devredecek.

704 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Bu satış 2 bin 80 çalışanın faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlarken, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon'daki genel merkez de dahil olmak üzere lojistik tesislerinin henüz alıcı bulamadığını belirten şirket sözcüsü AFP'ye şunları söyledi:

"Bu durum maalesef 704 işin ortadan kalkmasına yol açacak."