Yapılan açıklamaya göre geri çağırma, yalnızca tek bir üretim partisini kapsıyor. Risk taşıdığı ifade edilen ürünlerin parti numarası OOA3161331, barkod numarası 7622300086404 ve son tüketim tarihi ise 25 Aralık 2026 olarak duyuruldu.
Ünlü markanın çikolataları apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı
Hollanda'da faaliyet gösteren süpermarket zinciri Dirk van de Broek, raflarında satışa koyulan belirli bir partiye ait 100 gramlık Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünleri için geri çağırma kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Dirk van de Broek tarafından gerçekleştirilen duyuruda, bu özelliklere sahip Milka karamelli sütlü çikolataların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtildi.
Dirk van de Broek tarafından gerçekleştirilen duyuruda, bu özelliklere sahip Milka karamelli sütlü çikolataların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca iade işlemlerinin Milka'nın tüketici hizmetleri aracılığıyla da gerçekleştirilebileceği bildirildi.
DİĞER MİLKA ÜRÜNLERİ İÇİN RİSK BULUNMUYOR
Yetkililer, geri çağırma kararının piyasadaki tüm Milka çikolatalarını kapsamadığını belirtti. Sadece belirtilen parti numarası ve son tüketim tarihine sahip ürünlerin risk taşıdığı, farklı parti numaralarına veya farklı son kullanma tarihlerine sahip Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünlerinin güvenle tüketilebileceği belirtildi.
AMBALAJLARIN KONTROL EDİLMESİ İSTENDİ
Yetkililer, tüketicilere evlerinde bulunan 100 gramlık Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünlerinin ambalajlarını dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.
Parti numarası ve son tüketim tarihi geri çağırma kapsamındaki bilgilerle uyuşuyorsa ürünün tüketilmemesi ve iade edilmesi tavsiye edildi.