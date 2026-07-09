Ünlü markanın çikolataları apar topar geri çağrıldı: Tüketmeyin uyarısı yapıldı

Yapılan açıklamaya göre geri çağırma, yalnızca tek bir üretim partisini kapsıyor. Risk taşıdığı ifade edilen ürünlerin parti numarası OOA3161331, barkod numarası 7622300086404 ve son tüketim tarihi ise 25 Aralık 2026 olarak duyuruldu.