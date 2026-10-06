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Kentin en hareketli noktalarından birinde gerçekleşen kurşunlama olayı sonrasında ağır yaralanan kuyumcu Zahir Cız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirirken, gözler bölgede faaliyet gösteren organize suç örgütlerine çevrildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız ile yanında bulunan ve koruması olduğu öne sürülen Hüseyin Altunbulduk, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Cız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözler Baygaralar çetesine çevrildi.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumculuk yapan Zahir Cız ile tanıdığı ve koruması olduğu iddia edilen Hüseyin Altunbulduk, 4 Ekim günü dükkanın önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sabah'ın haberine göre, Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar Cız'ın başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet etti. Yanında bulunan Altunbulduk ise karnından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zahir Cız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altunbulduk'un ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri saldırının ardından bölgede inceleme başlatırken, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

CİNAYETTE BAYGARALAR ŞÜPHESİ

Adanalı kuyumcu Zahir Cız'ın adı geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan bazı görüntülü telefon görüşmeleri nedeniyle de gündeme gelmişti. Cız'ın, kamuoyunda "Baygaralar" olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütünün yöneticilerinden Fırat Çelik ile görüntülü telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yurtdışında bulunduğu belirtilen Fırat Çelik'in Zahir Cız ile yaptığı görüşmede kendisini tehdit ettiği iddia edilmişti. Söz konusu görüşme, Adana merkezli organize suç örgütleri ve bunlarla bağlantılı olduğu öne sürülen illegal yapılar arasındaki gerilim kapsamında kamuoyunda gündem olmuştu.

Cız'ın saldırıya uğraması, daha önce gündeme gelen bu görüşmeyi ve Adana'daki suç örgütleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi.

Polis ekipleri, hem silahlı saldırının faillerinin belirlenmesi hem de olayın geçmişte kamuoyuna yansıyan tehdit içerikli görüşmeyle bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.