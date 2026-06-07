Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesi güncellenirken, Türkiye genelinde şubeleri bulunan kuruyemiş zinciri Makbul de listeye eklendi. Güncelleme 1 Haziran 2026 tarihinde yayımlandı.

MAKBUL ÜRÜNLERİNDE UYGUNSUZLUK TESPİTİ

Bakanlık listesine göre, Makbul mağazalarında satılan bazı sirke ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildiği bildirildi. İncelemelerin ardından ürünlerin piyasaya arzı durduruldu.

LABORATUVAR SONUÇLARINDA YASAKLI BOYA

Yapılan laboratuvar analizlerinde firmanın “Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli bal sirkesi” ve “Alıç sirkesi” ürünlerinde gıdada kullanımı yasaklanmış kanserojen boya tespit edildiği açıklandı. Söz konusu bulgunun ardından ürünlerin riskli kategoride değerlendirildiği ifade edildi.

SATIŞLAR DURDURULDU

Analiz sonuçlarının ardından ilgili ürünlerin satışının durdurulduğu öğrenildi. Ürünlerin Makbul adına Hekimhan Bitkisel Sanayi A.Ş. tarafından fason üretildiği belirtilirken, şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.