Kolombiya’da meydana gelen uçak kazası ülkeyi yasa boğdu. Boyacá bölgesindeki Paipa kentinden Medellin’e gitmek üzere havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada, aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Konser vermek için Medellin’e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Jimenez’in kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında uçak kazalarıyla ilgili gördüğü rüyalardan söz ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu programda tedirginliğini dile getiren Jimenez, rüyalarında uçağın kaza yaptığını ve pilottan geri dönmesini istediğini gördüğünü, hatta bir rüyasında ölümlerinin haberlerde yer aldığını anlattığını ifade etmişti.

1991 yılında Caldas bölgesine bağlı Manzanares’te dünyaya gelen Jimenez, “Aventurero”, “Vete” ve “Mi venganza” gibi şarkılarıyla son yılların en popüler Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.