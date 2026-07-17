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Kaynak: Haber Merkezi

Uzun süredir Bergama'da kurduğu çiftlikte yaşamını sürdüren Şenlendirici, Beşiktaş'ta Kibariye ile aynı sahneyi paylaşmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Köy yaşamının kendisine huzur verdiğini belirten sanatçı, fırsat buldukça bahçesiyle ilgilendiğini söyledi.

Hasat döneminin sonbaharda başladığını ifade eden Şenlendirici, "Ekim ve kasım aylarında ürünlerimizi topluyoruz. Yoğun iş temposu nedeniyle bahçeyle her zaman ilgilenemiyorum ama vakit buldukça orada olmak bana çok iyi geliyor. Köy hayatını gerçekten seviyorum" dedi.

Çiftliğinde domates, biber, patlıcan ve kabak gibi birçok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, armut, elma ve cennet hurması gibi farklı meyveler yetiştiren sanatçı, tarımsal faaliyetlerini traktör kullanarak sürdürüyor.

Bakırçay Ovası'nın ortasında yer alan çiftliğinde yüzme havuzu ve bir villa da bulunan Şenlendirici, yaklaşık 30 tavuk ile 10 kadar keçi ve koyun besleyerek doğal yaşamını devam ettiriyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda toprağın yaşamın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken ünlü sanatçı, tükettiği sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal yöntemlerle kendi yetiştirdiğini, zeytinlerinden ise kendi zeytinyağını elde ettiğini ifade etmişti.