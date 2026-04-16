Avusturya futbolunun tanınmış isimlerinden Alexander Manninger’in hayatını kaybettiği açıklandı.

TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sky Sports Avusturya'nın haberine göre; eski milli kaleci Alexander Manninger’in perşembe günü Salzburg Lokalbahn treninin karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi.

48 yaşında hayata veda eden eski futbolcunun ölümü, futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

PREMİER LİG’E GİDEN İLK AVUSTURYALI

Kariyerine Austria Salzburg’da başlayan Manninger, 1997 yılında önemli bir ilke imza atarak İngiltere Premier Lig’e transfer olan ilk Avusturyalı futbolcu olmuştu.

Arsenal forması giyen deneyimli kaleci, 39 maça çıkmış ve 1997-98 sezonunda lig şampiyonluğu ile FA Cup zaferi yaşamıştı.

İTALYA VE LIVERPOOL DÖNEMİ

Kariyerinin ilerleyen bölümünde İtalya’ya giden Manninger, Juventus ve Siena gibi kulüplerde forma giymişti.

Tecrübeli file bekçisi, kariyerinin son döneminde ise iki yıl boyunca Liverpool kadrosunda yer almıştı.

2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA AVUSTURYA KADROSUNDAYDI

Avusturya Milli Takımı formasını 33 kez giyen ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yedek kaleci olarak kadroda bulunan Manninger, ülkesinin en önemli kalecileri arasında gösteriliyordu.