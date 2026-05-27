Starbucks, Güney Kore’de yürüttüğü reklam kampanyası nedeniyle büyük bir krizin merkezine yerleşti. “Tank Günü” adıyla başlatılan kampanyada büyük boy termosların “Tank” adıyla satışa sunulması, ülkede tarihi bir travmayı yeniden gündeme taşıdı.

Kampanyanın 18 Mayıs tarihine denk gelmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Güney Kore’de 18 Mayıs 1980 tarihi, Gwangju Ayaklanması sırasında demokrasi yanlısı göstericilere yönelik askeri müdahalenin yıl dönümü olarak anılıyor.

PROTESTOLAR BÜYÜDÜ

1980’de yaşanan olaylarda ordunun tanklarla müdahale ettiği ve yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Starbucks’ın kampanya sloganı olarak kullandığı “Elini masaya küt diye vur” ifadesi de yeni bir tartışma yarattı.

Söz konusu sloganın, 1987 yılında işkence sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Park Jong Chol soruşturmasında polislerin yaptığı savunmayı hatırlattığı ifade edildi.

Yaşananların ardından Güney Kore’de protestolar düzenlendi. Aktivistler bazı şubelerin önünde Starbucks bardaklarını parçalayarak şirketi protesto etti.

Lee Jae Myung da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnsan haklarını ve demokrasiyi hiçe sayan bu davranışlar karşısında öfkeye kapılmamak elde değil” ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ, YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINDI

Starbucks’ın Güney Kore operasyonlarını yürüten E-Mart, boykot çağrılarının satışları ciddi şekilde etkilediğini doğruladı.

Şirket yönetimi, kampanyanın ardından soruşturma başlatıldığını açıklarken, olayda görev aldığı belirtilen 5 çalışanın işten çıkarıldığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta ise Starbucks Kore’nin üst düzey yöneticilerinden birinin görevine son verildiği duyuruldu.

Öte yandan muhafazakâr Halkın Gücü Partisi ise protestoları “tüketici sansürü” olarak nitelendirerek tepkilerin aşırıya kaçtığını savundu.