Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, yeniden yapılanma süreci kapsamında ABD’de yüzlerce çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Şirket, yaklaşık 300 destek pozisyonunun kaldırılacağını duyurdu.

Şirket yönetimi, alınan kararın “Back to Starbucks” adı verilen dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, daha sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme modeli oluşturmak amacıyla operasyonel yapının sadeleştirileceği ifade edildi.

Bu kapsamda görev tanımlarının yeniden değerlendirildiği, iş süreçlerinde önceliklendirmeye gidildiği ve özellikle destek birimlerinde küçülme kararı alındığı aktarıldı. Şirketin temel hedefleri arasında maliyetleri azaltmak ve kurumsal yapıyı daha verimli hale getirmek yer alıyor.

Starbucks ayrıca yalnızca ABD’de değil, uluslararası operasyonlarında da destek organizasyonlarını gözden geçirdiğini açıkladı. Bu nedenle ilerleyen süreçte farklı ülkelerdeki bazı pozisyonların da etkilenebileceği belirtildi.

Şirket yönetimi, bölgesel destek ofislerinin birleştirilmesi ve kira yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Yapılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin mağaza çalışanlarını değil, ağırlıklı olarak ofis ve destek kadrolarını kapsadığı vurgulandı.