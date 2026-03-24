Olayın, üç gün önce marinada demirli bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek, uzunlukları 20 ila 30 metre arasında değişen yedi farklı motoryata daha sıçradı.
Ünlü ismin milyarlık yatı kül oldu: Bodrum’da facia
Bodrum’un gözde noktalarından Yalıkavak Marina’da çıkan yangın, lüks yatları küle çevirdi. Toplam değeri 150 milyon doları aşan teknelerin büyük bölümü alevlere teslim olurken, bazı ünlü isimlere ait yatların son anda kurtulduğu öğrenildi.Derleyen: Cansu İşcan
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın olumsuz etkisine rağmen hem karadan hem denizden yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Söndürme çalışmalarına, Kıyı Emniyeti’ne bağlı kurtarma botları ile liman başkanlığına ait yangın söndürme tekneleri de destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Facia sonucunda yedi motoryat tamamen sulara gömülürken, bir yat ise ağır hasar aldı.
Yangında yok olan yatların sahipleri de dikkat çekti. Batan teknelerden üçünün Arap iş insanlarına, birinin ise Rus bir oligarka ait olduğu tespit edildi. Diğer üç yatın ise Türkiye’den tanınmış iş insanlarına ait olduğu belirtildi.
Bu yatlardan birinin, iş dünyasının tanınan isimlerinden Ozan Şer’e ait “Cher” isimli yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki lüks motoryat olduğu öğrenildi. Yangın sırasında Londra’da bulunan Şer çifti, haberi alır almaz Türkiye’ye döndü.
Bir diğer yanan yatın ise, Türk sinemasının unutulmaz ismi Ayhan Işık’ın damadı İbrahim Levent’e ait olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan, Aziz Yıldırım ile Demet Sabancı Çetindoğan’a ait yatların yangın bölgesine çok yakın konumda bulunduğu, ancak alevlerin bu teknelere ulaşmadan söndürüldüğü ve büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü belirtildi.