Bebek Otel’in 28 Aralık 2025’te mühürlenmesine rağmen kapılarını nasıl açtığına ilişkin soruşturma dosyasına giren savunma, yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Otelin İşletme Müdürü Arif Altunbulak, mühürleme sonrasındaki sürece dair bilgisinin olmadığını savunarak, sorumluluğu doğrudan otel sahibine işaret etti.

Burak Doğan'ın paylaşımına göre Altunbulak, savcılığa verdiği ifadesinde, mühürleme kararının ardından otelin hangi gerekçeyle ve nasıl faaliyete geçtiğini bilmediğini ileri sürdü. Bu süreci kendisinin yönetmediğini belirten Altunbulak, şu ifadeleri kullandı:

“28/12/2025 tarihinde otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’dır. Bu konuyu kendisi daha iyi anlatır.”

“KAMERA KAYITLARI VAR” İDDİASI

Altunbulak’ın ifadesinde en çok dikkat çeken bölüm ise, otelde yapılan arama öncesi ve sonrasında yaşanan hareketliliğe ilişkin anlatımı oldu. Altunbulak, arama yapılmadan kısa süre önce iş ve spor dünyasından bazı tanınmış isimlerin otelde bulunduğunu ve bu duruma ilişkin kamera kayıtlarının mevcut olduğunu öne sürdü.

İfadeye göre, Ali Koç gece saat 00.00 ile 00.30 arasında deniz yolunu kullanarak, tekneyle otelden ayrıldı. Yine Altunbulak’ın beyanına göre, Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir aramadan yaklaşık 45 dakika önce mekândan çıkış yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ise aramanın ardından, sabaha karşı saat 04.00 civarında otelden ayrıldığı iddia edildi. Altunbulak, Buruk’un o gece Fatih Demircan ve Bedri Güntay ile birlikte otelin teras katında bulunduğunu da ifadesinde dile getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu iddialara ilişkin adı geçen kişilerden ve otel yönetiminden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Dosyadaki kamera kayıtları ve teknik bulguların, soruşturmanın seyrinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.