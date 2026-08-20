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Kazanın ardından hızla hastaneye kaldırılan iş insanı, bacağından operasyona alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Ünlü iş insanını yalnız bırakmayan annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak hastanede refakatçilik yaptığı bildirildi. Tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte Özilhan’ın kısa süre içinde taburcu edilerek iyileşme sürecine evinde devam etmesi bekleniyor.

GÖZLER ESKİ EŞİ YASEMİN ERGENE’YE ÇEVRİLDİ

Yaşanan bu talihsiz kaza, gözleri Özilhan’ın eski eşi Yasemin Ergene’ye çevirdi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 14 yıllık evliliklerini noktalayan iki çocuk annesi Ergene, ayrılık sonrası "Dost kalacağız" açıklamasında bulunmuş ancak boşandıktan hemen sonra gerçekleşen görümcesi Türkan Özilhan’ın oğlunun düğününe katılmamıştı.

Eski ailesinin mutlu gününde yer almayan Yasemin Ergene'nin, eski eşinin bu zor gününde hastaneye geçmiş olsun ziyaretinde bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.