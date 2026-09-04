Ünlü inşaat şirketi iflasın eşiğinde: 15 bin konut yarım kaldı

Ayrıca Avustralya Futbol Ligi (A-League) ekibi Western Sydney Wanderers'ın da sponsoru olan dev şirketin yönetiminden yapılan açıklamada, Federal Hükümetin Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu bütçe düzenlemeleri ile tüketici güvenindeki düşüşün bu süreci hızlandırdığı vurgulandı.