Avustralya konut sektörünün en köklü markalarından Bathla Grubu, içine girdiği finansal darboğazı aşamayarak faaliyetlerini durdurdu. 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük müteahhitlik şirketleri arasında sayılan dev yapı firması, 25 Ağustos Salı günü itibarıyla gönüllü yönetim sürecine geçtiğini duyurdu.
Ünlü inşaat şirketi iflasın eşiğinde: 15 bin konut yarım kaldı
Avustralya'nın dev inşaat firması Bathla Grubu, yüksek maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle gönüllü iflas başvurusunda bulundu. Şirketin yarım kalan 15 bin konutu ve 3 milyar Avustralya dolarını aşan devasa borcu, ülkedeki konut krizinin boyutunu gözler önüne serdi.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin, bünyesinde barındırdığı Universal Property ve Raj & Jai Construction isimli iştirakleriyle birlikte toplam borcunun 3 milyar Avustralya dolarını (yaklaşık 1,57 milyar sterlin) aştığı bildirildi.
ARTAN MALİYETLER VE SIKILAŞAN KREDİLER ÇÖKÜŞÜ GETİRDİ
Özellikle Sidney'in batı banliyölerinde hayata geçirdiği erişilebilir konut ve apartman projeleriyle bilinen grup, çöküşün ana nedeni olarak piyasa koşullarındaki sert bozulmayı gösterdi.
İnşaat girdi maliyetlerindeki fahiş artışlar, kredi piyasalarının daralması ve konut satışlarındaki durgunluk şirketin nakit akışını durma noktasına getirdi.
Ayrıca Avustralya Futbol Ligi (A-League) ekibi Western Sydney Wanderers'ın da sponsoru olan dev şirketin yönetiminden yapılan açıklamada, Federal Hükümetin Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu bütçe düzenlemeleri ile tüketici güvenindeki düşüşün bu süreci hızlandırdığı vurgulandı.
15 BİN AİLE BELİRSİZLİKLE BAŞ BAŞA
Dev şirketin havlu atmasıyla birlikte, yapımı devam eden 15 binden fazla konut projesinin geleceği büyük bir belirsizliğe sürüklendi.
Ev sahibi olma hayali kuran bini aşkın kişinin yanı sıra sektördeki tedarikçi ve alt yüklenicilerin de bu iflastan nasıl etkileneceği merak konusu.