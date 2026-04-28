İngiliz ekonomist Timothy Ash, katıldığı bir organizasyonda Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ash yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin ortaya koyduğu gücü görmezden gelmek aptallık olur. 400.000 savaş tecrübesine sahip asker, binlerce ana muharebe tankı ve zırhlı personel taşıyıcı ve Avrupa sanayisizleşirken 20 yıl boyunca inşa edilmiş bir savunma sanayii altyapısı var.

Avrupa’nın savunma kapasitesini yeniden inşa etmesinin en hızlı yolu Türkiye’nin savunma üretim altyapısından geçiyor. Türkiye’nin dış yatırımlarının, finansmanının ve ticaretinin üçte ikisi Avrupa ile. Türkiye, Avrupa’daki NATO’nun en büyük askeri gücü. Von der Leyen’in açıklamaları hiçbir anlam ifade etmiyor.

Avrupalı siyasetçiler hâlâ bir hayal dünyasında yaşıyor karşı karşıya oldukları tehditleri anlamıyorlar. Çözümler sunulduğunda ise bunları görmezden gelmek için bahaneler buluyorlar" ifadelerini kullandı.