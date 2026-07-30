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Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Ben Affleck, dünyaca ünlü "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının ünlü yarışmacıları arasına katıldı ve büyük ödülü kazandı.

Affleck, 1 milyon dolarlık soruyu bilerek “Good Will Hunting”deki rol arkadaşı ve en yakın arkadaşı Matt Damon'ın yaklaşık bir yıl önce aynı yarışmada kazandığı ödülün sahibi oldu. Oyuncu yarışmaya "Jeopardy!" şampiyonu ve sunucusu Jamie Ding ile birlikte katıldı.

HİBE KURULUŞUNA BAĞIŞLANACAK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Affleck ve Ding'in kazandığı ödül, oyuncunun kurucusu olduğu, Afrika'daki Doğu Kongo bölgesinde yaşayan insanları desteklemeye adanmış, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilk savunuculuk ve hibe kuruluşu olan Eastern Congo Initiative'e bağışlanacak.

Affleck ve Ding, Jimmy Kimmel'ın Nisan 2020'de yarışmanın sunuculuğunu üstlenmeye başlamasından bu yana 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanan beşinci ikili oldu. Programın bu yeni dönemindeki ilk büyük ödül kazananı Kasım 2020'de David Chang oldu. Onu Ağustos 2024'te Ike ve Alan Barinholtz, Temmuz 2025'te Matt Damon ile Ken Jennings ve Eylül 2025'te ise "The Office" dizisinin oyuncuları Oscar Nuñez ile Kate Flannery takip etti.