İngiltere yüksek caddelerinin (high street) tanınan markalarından biri olan ve 1993 senesinden beri Calvin Klein, Wrangler, Joules ile Ben Sherman gibi dev moda markalarını indirimli fiyatlara satan Leading Labels, resmi olarak tasfiye (likidasyon) sürecine girdi.
Ünlü giyim devi iflas etti: Mağazalarını kapatma kararı aldı
İngiltere'nin tanınan markalarından biri olan ve Calvin Klein, Wrangler, Joules ile Ben Sherman gibi dev moda markalarını indirimli fiyatlarla satan Leading Labels, resmi olarak tasfiye sürecine girdi.Derleyen: Baran Yalçın
Şirket, geride kalan 15 mağazasının tamamını kapatacağını açıklarken, şubelerde "her şey gidiyor" sloganıyla büyük tasfiye indirimleri başlattı.
Kapanış kararından sonra şirketin resmi internet sitesi çevrimdışı olurken, müşteri hizmetleri telefon hatları ve e-posta adreslerinin de tamamen devre dışı kaldığı ifade edildi.
MALİ KRİZ 2024 YILINA DAYANIYOR
Retail Gazette'nin haberine göre, XL Business Solutions Limited şirketinden Jeremy Bleazard, mayıs ayının son günlerinde resmi tasfiye memuru olarak atandı. İngiltere'deki şirket sicil kayıtlarının tutulduğu Companies House verileri, Leading Labels'ın finansal darboğazının yeni olmadığını ve ödenmemiş gecikmiş hesaplarının 2024 senesine kadar uzandığını ortaya koydu. Şirket, mart ayında da borçları nedeniyle sicilden silinme ve feshedilme uyarılarıyla karşı karşıya kalmıştı.
KAPANACAK ŞUBELER NETLEŞTİ
Tasfiye kararından sonra zincirin İngiltere ve İskoçya genelindeki 15 mağazasının tamamı kilit vurmaya hazırlanıyor. Kesin kapanış tarihleri şubelere göre değişiklik gösterse de tasfiye sürecine giren şubelerin listesi şu şekilde açıklandı: Basildon, Boston, Bury, Carlisle, Cleethorpes, Clowne, Evesham, Hornsea, Ipswich, Kidderminster, Lincoln, Norwich, Stevenage ile İskoçya'daki Balloch ve Cumbernauld mağazaları.
Leading Labels'ın çöküşü, yükselen kira maliyetleri, yüksek işletme vergileri ve azalan mağaza ziyaretleri sebebiyle zor günler geçiren İngiltere perakende sektöründeki ilk kayıp değil. Son aylarda ülkede perakende dünyasını sarsan birçok kapanış haberi peş peşe geldi. Benzer şekilde indirimli giyim sunan popüler giyim zinciri Quiz, haziran ayı sonuna kadar kalan 37 mağazasının tamamını kapatacağını açıklamıştı.
Aksesuar markası Radley ve gıda perakendecisi Morrisons Daily de çok sayıda şubesini kapatacağını duyuran markalar arasında yer alıyor. Sektör analistleri, e-ticaret sitelerinin agresif fiyat politikalarının fiziksel mağazacılık üzerindeki baskıyı her geçen gün yükselttiğini belirtiyor.