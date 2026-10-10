Ünlü gıda zinciri şubelerini kapatıyor: Üç kez iflas başvurusu yaptı

100'DEN FAZLA ŞUBEYE ULAŞMIŞTI

1981 yılında faaliyete geçen Bertucci’s, özellikle 1980’lerde Massachusetts’te hızlı bir büyüme dönemine girdi. Şirket 1985 yılında ikinci ve üçüncü restoranlarını açarken, 1989’a gelindiğinde şube sayısı 14’e çıktı. Sonraki senelerde New Hampshire’dan Florida’ya, batıda ise Illinois’e kadar genişleyen Bertucci’s, bir dönem 100’den fazla restorana ulaştı.