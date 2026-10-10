ABD’de pizza restoranları sektöründe 2026 boyunca süren şube kapatma dalgasına Bertucci’s de eklendi.
Ünlü gıda zinciri şubelerini kapatıyor: Üç kez iflas başvurusu yaptı
Ünlü pizza zinciri restoranlarını kapama kararı aldı. Bir dönem 100’den fazla şubeye ulaşan zincir, şube sayısını 11’e düşürdü. Üç kez iflas başvurusunda bulunan şirket, hızlı servis odaklı yeni konseptiyle de küçülmeyi önleyemedi.Kaynak: Haber Merkezi
Boston merkezli zincir, Virginia eyaletinin Springfield kentindeki restoranını eylül sonunda kapattı. Böylece şirketin Massachusetts, Delaware ve Pennsylvania’daki toplam restoran sayısı 11’e düştü. Bertucci’s’in resmi internet sitesinde de faaliyet gösteren restoran sayısı 11 olarak yer alıyor.
100'DEN FAZLA ŞUBEYE ULAŞMIŞTI
1981 yılında faaliyete geçen Bertucci’s, özellikle 1980’lerde Massachusetts’te hızlı bir büyüme dönemine girdi. Şirket 1985 yılında ikinci ve üçüncü restoranlarını açarken, 1989’a gelindiğinde şube sayısı 14’e çıktı. Sonraki senelerde New Hampshire’dan Florida’ya, batıda ise Illinois’e kadar genişleyen Bertucci’s, bir dönem 100’den fazla restorana ulaştı.
İLK İFLASTAN ÖNCE 40'TAN FAZLA ŞUBE KAPANDI
Şirketin büyüme süreci daha sonra tersine döndü. Bertucci’s, Nisan 2018 senesinde ilk kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunmadan önce 40’tan fazla restoranını kapattı. İlk iflas başvurusu esnasında zincirin 59 restoranı faaliyetlerini devam ettiriyordu.
TheStreet’in aktardığına göre Bertucci’s, Aralık 2022’de ikinci kez iflas korumasına başvurduğunda restoran sayısı 31’e kadar gerilemişti. Şirket bu dönemde 15 restoranını daha kapattı.
ÜÇÜNCÜ KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Bertucci’s, 24 Nisan 2025 yılında üçüncü kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Şirket, tüketici talebinin geleneksel restoran modelinden uzaklaşmasını mali sıkıntıların nedenleri arasında gösterdi.
Bertucci’s, iflas başvurusundan yalnızca bir gün önce Boston’daki Tremont Street’te yeni “Pronto” konseptini devreye aldı.
YENİ KONSEPT DE KÜÇÜLMEYİ DURDURAMADI
Fast-casual formatında tasarlanan Pronto konseptiyle şirket, yoğun şehir yaşamına uygun daha hızlı bir servis modeli oluşturmayı hedefledi. Müşterilerin siparişlerini tezgahtan veya internet üzerinden vererek yemeklerini yanlarında götürebildiği modelde şirketin geleneksel tuğla fırınlarının kullanılmasına devam edildi.
Bertucci’s’in menüsünde pizzaların yanı sıra Toskana usulü tavuk kanatları, çorbalar ve taze hazırlanan focaccia sandviçleri yer alıyor. Fakat yeni konsept, şirketin genel küçülme eğilimini durdurmaya yetmedi.