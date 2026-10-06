Gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden biri, üretim ağında kapsamlı bir küçülmeye hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde dört fabrikasını kapatmayı ve yaklaşık 740 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Ünlü gıda zinciri dört fabrikasını kapatıyor: 740 kişi işinden olabilir
Dünyaca tanınan gıda zinciri, satışlarının yükseldiği bir dönemde dikkat çeken bir yeniden yapılanma kararı aldı. Dört fabrikanın kapatılmasını içeren plan yaklaşık 740 çalışanı etkilerken şirket, mağaza sayısını artırmaya devam edecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 33 bin kişiyi istihdam eden şirketin yeniden yapılanma kapsamında bazı diğer tesislerinde de üretimi azaltması veya faaliyetleri başka merkezlere taşıması bekleniyor.
SATIŞLAR ARTMASINA RAĞMEN FABRİKALAR KAPANACAK
Kararın en dikkat çekici taraflarından biri şirketin satışlarında düşüş yaşanmaması oldu. 26 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 yükseldi.
Şirket ayrıca 2026 yılına ilişkin kar beklentisini de yukarı yönlü güncelledi.
Fabrika kapatma kararının talepte yaşanan bir gerilemeden kaynaklanmadığı belirtildi. Şirket bunun yerine üretimi daha az sayıda tesiste toplamayı ve maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
60 MİLYON STERLİNLİK YENİDEN YAPILANMA
Planlanan yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 60 milyon sterline mal olması bekleniyor. Buna karşılık alınacak önlemlerle 2029 yılının sonuna kadar yıllık yaklaşık 20 milyon sterlin tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Dört fabrikanın tamamen kapatılmasının yanı sıra bazı tesislerde üretim miktarının azaltılması veya üretimin başka merkezlere kaydırılması da planlar arasında bulunuyor.
ÜRETİM AZALACAK, MAĞAZA SAYISI ARTACAK
Üretim tarafında yüzlerce çalışanın işi risk altına girerken şirket, perakende ağındaki büyümesini sürdürmeyi planlıyor.
Halihazırda 2 bin 796 mağazaya ulaşan şirket, 2026 yılı boyunca 100 ila 110 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Uzun vadeli hedef ise mağaza sayısını 3 bin 500'e çıkarmak.
Şirketin perakende mağazalarının fabrika kapatmalarını içeren yeniden yapılanmadan doğrudan etkilenmesi beklenmiyor.
KAPATILACAK DÖRT FABRİKA BELLİ OLDU
Merak edilen şirketin, İngiltere'nin en büyük unlu mamul ve hazır gıda zincirlerinden Greggs olduğu açıklandı.
Greggs'in kapatmayı planladığı fabrikalar Enfield, Penrith yakınlarındaki North Lakes, İskoçya'daki Kelso ve Seaham'da bulunuyor. Planın önümüzdeki iki buçuk yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.