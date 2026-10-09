1972 senesinde kurulan Glens of Antrim Potatoes Ltd, iflas sürecinde girdi. Seneler boyunca patates tedariki ve cips üretimi alanlarında hizmet etti. İngiltere ve İrlanda pazarında tanınan şirket, ürünlerini ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırdı.
Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu
Dünyanın tanınmış cips üreticisi yükselen üretim maliyetleri ve yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdi.Kaynak: Haber Merkezi
Fakat son dönemde tarım, işçilik, yakıt ve enerji giderlerinde meydana gelen yükseliş, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi. Artan üretim maliyetleri karşısında finansal baskı altına giren şirket, yaşadığı sorunlarla boğuşurken başarılı olamayınca iflas başvurusunda bulundu.
İFLAS SÜRECİNE GİRDİ
Şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için tekrardan yapılandırma seçenekleri değerlendirildi. Mali tabloyu iyileştirmek ve işletmeye yeni kaynak sağlamak amacıyla yatırımcı arayışına da girildi. Fakat yürütülen girişimler, şirketin üretime devam etmesini sağlayacak bir sonuç vermedi.
İflas sürecinde kayyum olarak görev yapan Interpath temsilcileri, çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Yaşanan olay sonrası şirketin operasyonları durduruldu ve yaklaşık 100 çalışan işsiz kaldı.
YARIM ASRI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİPTİ
Glens of Antrim Potatoes Ltd'nin iflası, artan üretim giderlerinin gıda sektöründeki işletmeler üzerindeki etkisini tekrardan gündeme getirdi.
Özellikle tarımsal girdiler, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, üreticilerin kârlılığını ve faaliyetlerini devam ettirme kapasitesini zorlayabiliyor.
İngiltere ve İrlanda pazarında uzun senelerdir faaliyet gösteren şirketin kapanması, hem çalışanları hem de tedarik zincirini etkileyen bir gelişme olarak göze çarpıyor. Yarım asrı aşkın geçmişe sahip üreticinin faaliyetlerini durdurması, gıda sektöründe artan maliyetlerin işletmeler açısından oluşturduğu riskleri bir kez daha ortaya koyuyor.