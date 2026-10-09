Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu

Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu

Dünyanın tanınmış cips üreticisi yükselen üretim maliyetleri ve yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 1

1972 senesinde kurulan Glens of Antrim Potatoes Ltd, iflas sürecinde girdi. Seneler boyunca patates tedariki ve cips üretimi alanlarında hizmet etti. İngiltere ve İrlanda pazarında tanınan şirket, ürünlerini ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırdı.

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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 2

Fakat son dönemde tarım, işçilik, yakıt ve enerji giderlerinde meydana gelen yükseliş, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi. Artan üretim maliyetleri karşısında finansal baskı altına giren şirket, yaşadığı sorunlarla boğuşurken başarılı olamayınca iflas başvurusunda bulundu.

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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 3

İFLAS SÜRECİNE GİRDİ

Şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için tekrardan yapılandırma seçenekleri değerlendirildi. Mali tabloyu iyileştirmek ve işletmeye yeni kaynak sağlamak amacıyla yatırımcı arayışına da girildi. Fakat yürütülen girişimler, şirketin üretime devam etmesini sağlayacak bir sonuç vermedi.

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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 4

İflas sürecinde kayyum olarak görev yapan Interpath temsilcileri, çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Yaşanan olay sonrası şirketin operasyonları durduruldu ve yaklaşık 100 çalışan işsiz kaldı.

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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 5

YARIM ASRI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİPTİ

Glens of Antrim Potatoes Ltd'nin iflası, artan üretim giderlerinin gıda sektöründeki işletmeler üzerindeki etkisini tekrardan gündeme getirdi.

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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 6

Özellikle tarımsal girdiler, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, üreticilerin kârlılığını ve faaliyetlerini devam ettirme kapasitesini zorlayabiliyor.

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Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu - Resim: 7

İngiltere ve İrlanda pazarında uzun senelerdir faaliyet gösteren şirketin kapanması, hem çalışanları hem de tedarik zincirini etkileyen bir gelişme olarak göze çarpıyor. Yarım asrı aşkın geçmişe sahip üreticinin faaliyetlerini durdurması, gıda sektöründe artan maliyetlerin işletmeler açısından oluşturduğu riskleri bir kez daha ortaya koyuyor.

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