Ünlü gıda devi iflas etti: Ürünü evlerde bolca tüketiliyordu

İngiltere ve İrlanda pazarında uzun senelerdir faaliyet gösteren şirketin kapanması, hem çalışanları hem de tedarik zincirini etkileyen bir gelişme olarak göze çarpıyor. Yarım asrı aşkın geçmişe sahip üreticinin faaliyetlerini durdurması, gıda sektöründe artan maliyetlerin işletmeler açısından oluşturduğu riskleri bir kez daha ortaya koyuyor.