Ziyaret ettiği 60'ı aşkın yer arasında Özbekistan’ı dünyanın en ekonomik ülkesi seçen Hollandalı seyahat yazarı Lourens, başkent Taşkent’i ise "Mini Dubai" olarak adlandırıyor.
Ünlü gezgin dünyanın en ucuz ülkesini açıkladı
Seyahat severlerin bütçe dostu tatil arayışları devam ederken, sosyal medya fenomenlerinin yeni gözdesi Özbekistan haline geldi. Hollandalı seyahat yazarı Lourens’in, gezdiği 60'tan fazla destinasyon içinden Özbekistan’ı "dünyanın en bütçe dostu ülkesi" ilan etmesi, dikkatleri bu bölgeye çekti.
Sözcü'de yer alan habere göre, içerik üreticisinin paylaşımlarına göre, başkent Taşkent’te günlük yaşam maliyetleri Avrupa standartlarının oldukça altında seyrediyor. Paylaşılan verilerde, bir terasta içeceğin
yaklaşık 1 €, yerel bir dairede konaklamanın ise gecelik 15 € civarında olduğu belirtiliyor. Şehir içi mutfak kültüründe ise kişi başı yaklaşık 3 € (£2.60) gibi rakamlara yerel
lezzetlere ulaşılabildiği kaydedildi.
Kentler arası seyahatte lüks ve yüksek hızlı trenlerin tercih edildiği ülkede, ortalama 15 € gibi bir ücretle tarihi İpek Yolu'nun merkezi kabul edilen Semerkant'a gitmek mümkün oluyor. Üstelik bölgeyi ziyaret eden gezginler, günübirlik turlar sayesinde Tacikistan sınırını aşarak Yedi Göller gibi doğa harikası mekanları da keşfedebiliyor.
Ekonomik endeksler incelendiğinde Özbekistan dünyanın en bütçe dostu ilk 20 ülkesi içinde bulunsa da, kesin olarak "en ucuz" ülke unvanını Pakistan, Mısır ve Hindistan gibi destinasyonlarla paylaşıyor. Orta Asya bölgesinde ise komşu devletler Kırgızistan ve Tacikistan'ın, belirli harcamalarında Özbekistan'a kıyasla daha ekonomik seçenekler sunabildiği belirtiliyor.
Son dönemde güvenlik alanında attığı adımlarla adından söz ettiren Özbekistan, Birleşik Krallık gibi ülkelerin resmi seyahat rehberlerinde genel olarak güvenli bir destinasyon şeklinde tanımlanıyor. Özellikle "Yalnız Seyahat Eden Kadınlar İçin Güvenlik Endeksi"nde zirvede yer alan ülke, bu kulvarda önemli bir çekim merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.
Güvenlik notları şu noktalarda yoğunlaşıyor:
Taşkent, Semerkant ve Buhara gibi turistik merkezlerde polis varlığı ve aydınlatma seviyesi yüksek.
Sokak suçları ve taciz vakalarının diğer popüler turistik bölgelere oranla oldukça düşük olduğu belirtiliyor.
Buna karşın, Afganistan sınır hattı ve Fergana Vadisi'nin bazı bölümleri gibi hassas noktalar için uluslararası güvenlik kuruluşları tarafından gezginlerin temkinli olması gerektiği yönünde ikazlar yapılıyor.
LOURENS KİMDİR?
Lourens, sosyal medyada ve seyahat bloglarında genellikle "Traveltomtom" ekibinin bir parçası olarak ya da kendi adıyla içerik üreten Hollandalı bir dijital göçebe, içerik üreticisi ve seyahat yazarıdır.
Dünyayı gezerek bütçe dostu seyahat rotaları, gizli kalmış destinasyonlar, vize rehberleri ve yerel yaşam maliyetleri üzerine içerikler üretmektedir. Son dönemde özellikle Orta Asya (Özbekistan, Kırgızistan vb.) turları ve bu bölgelerdeki ucuz/kaliteli yaşam standartlarını paylaştığı videolarıyla dünya çapında büyük bir kitleye ulaşmış ve seyahat basınında kendine geniş yer bulmuştur.
Kısacası; 60'tan fazla ülke gezmiş, bütçe odaklı seyahat ipuçları paylaşan ve Özbekistan'ı "dünyanın en ucuz ülkesi" ilan ederek ülkenin turizm patlaması yaşamasına katkıda bulunan popüler bir modern zaman gezginidir.