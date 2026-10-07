Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Juventus'ta gelecek transfer dönemlerinin en çok konuşulacak ismi yine Kenan Yıldız olacak.

Sky'ın transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, milli futbolcunun geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS YÜKSEK BEDELLİ SATIŞ YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR

Juventus Genel Direktörü Giovanni Carnevali'nin kulübün ekonomik sınırları nedeniyle gelecekte yüksek bedelli bir oyuncu satışı yapabileceğine yönelik sözlerinin ardından gözler bir kez daha Kenan Yıldız'a çevrildi.

'ARSENAL VE TOTTENHAM GİBİ KULÜPLERDEN TEKLİFLER GELDİ'

Di Marzio, verdiği bir röportajda Kenan Yıldız'ın geçtiğimiz yaz önemli teklifler ve transfer talepleri aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki transfer dönemlerinde yaşanabilecek sürprizlerden birinin Yıldız'ın geleceğiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum.

Geçtiğimiz yaz Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerden Yıldız için üç haneli rakamlara ulaşan teklifler ve bilgi talepleri geldi ancak Juventus bunları hiçbir zaman değerlendirmedi.

'BONSERVİS BEDELİ YAKLAŞIK 150 MİLYON EURO OLACAKTIR'

Juventus bugüne kadar satışa hiçbir şekilde kapı açmadı. Önümüzdeki transfer döneminde bunu yapıp yapmayacağını ise göreceğiz. Ayrıca kulüp, Yıldız'ın olası halefi olarak Alajbegovic'i de kadrosuna kattı.

Bundan sonraki 100 milyon Euro'luk, hatta 100 milyon Euro'nun üzerinde değere ulaşacak genç oyuncunun Yıldız olabileceğini düşünüyorum. Juventus onu satmaya karar verirse, bonservis bedeli kesinlikle üç haneli bir rakam olacaktır.

Üstelik sıradan bir üç haneli rakamdan bahsetmiyorum. Kesinlikle 110 ya da 120 milyon Euro değil, 150 milyon Euro'ya daha yakın bir bedel.

Dolayısıyla olası bir ayrılık durumunda 100 milyon Euro sınırını kesinlikle aşacağını düşündüğüm bir isim söylemem gerekirse, bu Juventus'tan Yıldız olur."