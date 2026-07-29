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Kaynak: Dış Haberler Servisi

“Nightcall” adlı şarkısıyla tüm dünyada tanınan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Paris’te bulunan evinde ölü bulundu. Gerçek adı Vincent Belorgey olan 50 yaşındaki sanatçının salı akşamı hayatını kaybettiği ifade edilirken ölüm sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

“NIGHTCALL” ŞARKISIYLA ŞÖHRET OLMUŞTU!

Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı “Nightcall” isimli şarkıyla büyük bir üne kavuştu. Şarkı, Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı 2011 yapımı “Drive” filminin müzikleri arasında kullanılırken şarkı, filmin ardından elektronik müzik listelerinde geniş ilgi gördü ve sanatçının en bilinen eseri oldu.

Kendine özgü retro elektronik tarzıyla hafızalara kazınan Kavinsky, konser verdi ve festivallerde sahne aldı. Fransız sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın kapanış töreninde Angèle ve Phoenix ile birlikte performans sergileyerek milyonlarca izleyiciye ulaştı.

MÜZİK DÜNYASI YASA BOĞULDU!

Kavinsky’nin ani ölüm haberi müzik dünyasında büyük bir üzüntü yaratırken sanatçının hayranları ve meslektaşları sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.