Amerika Birleşik Devletleri merkezli ARC Burger, mali krizden çıkamayarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme kayıtlarına göre şirketin 29 milyon doları aşan devasa borcuna karşılık, elindeki varlıkların sadece 500 bin ile 1 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 bin alacaklıyı kapsayan bu süreçte, şirketin faaliyetlerini sürdürmesi yerine tüm varlıklarının satılarak borçların ödenmesini kapsayan "Chapter 7" maddesi işletilecek.

HARDEE’S İLE HUKUKİ SAVAŞ İFLASI HIZLANDIRDI

İflasa giden yol, Hardee’s ana yönetiminin Kasım 2025’te açtığı 6,5 milyon dolarlık davayla geri dönülemez bir hal aldı. Franchise anlaşmalarından doğan ödemelerin yapılmadığını belirten Hardee’s, Eylül 2025’te sözleşmeleri feshetmiş ancak şubelerin geçici olarak işletilmesine müsaade etmişti. Ancak ödeme planlarında uzlaşma sağlanamaması ve borcun katlanarak artması üzerine ARC Burger kepenk kapatma kararı aldı.

77 ŞUBEDEN BAZILARI YENİDEN AÇILIYOR

Dokuz eyalette toplam 77 restoran işleten ARC Burger’in çekilmesinin ardından Hardee’s yönetimi duruma el koydu. İflas nedeniyle kapanan şubelerin önemli bir kısmını bizzat devralan ana şirket, şu ana kadar 20’den fazla restoranı yeniden faaliyete geçirdiğini, toplamda 40’tan fazla şubeyi kurtarmayı hedeflediklerini duyurdu. Mahkeme kararıyla birlikte Hardee’s’in ARC Burger’e karşı yürüttüğü icra davası ise geçici olarak donduruldu.