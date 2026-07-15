KFC'nin çatı şirketi Yum! Brands'ın resmi raporlarına göre, zincir restoran markası Ocak 2025 ile Mart 2026 arasında ABD'de toplam 207 restoranını kapattı.
Ünlü fast food devi 200 restoranını kapattı: Şaşırtan olay
Yum! Brands'ın resmi verilerine göre KFC, Ocak 2025-Mart 2026 döneminde ABD'de 207 restoranını kapattı. Şirket, aynı dönemde uluslararası pazarlarda binlerce yeni restoran açarak büyümesini ABD dışındaki pazarlara kaydırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Bunun 161'i 2025 yılı boyunca, 46'sı ise 2026'nın ilk çeyreğinde oldu. Aynı dönemde net restoran sayısındaki azalış ise açılan yeni şubeler de dikkate alındığında 187 oldu.
Yerel arama görünürlüğü platformu Local Falcon'un analizine göre KFC, 15 Temmuz 2025-6 Temmuz 2026 döneminde ABD'de en az 312 restoranını kapattı.
Fakat şirketin resmi mağaza bulucu verileri incelendiğinde, 14 Temmuz 2025'te 4.089 olan restoran sayısının 14 Temmuz 2026 itibarıyla 3.784'e gerilediği ve yaklaşık 305 lokasyonluk bir azalma olduğu görüldü.
Öte yandan Scrape Hero verileri, Mayıs 2025-Mayıs 2026 döneminde restoran sayısının 4.110'dan 3.943'e gerilediğini, yani net 167 restoranlık bir düşüş meydana geldiğini ortaya koydu.
Bunun en önemli sebeplerinden biri, adres değiştiren restoranların Google tarafından "kalıcı olarak kapandı" etiketiyle işaretlenebilmesi. Ayrıca otomatik veri toplama sistemlerinde önbelleğe alınmış eski kayıtlar nedeniyle de tutarsızlıklar oluşabiliyor.
Şirket, 2025 yılında ABD dışında 2.971 yeni restoran açarken, 2026'nın ilk çeyreğinde buna 643 yeni restoran daha ekledi.
KFC Global Üst Yöneticisi (CEO) Scott Mezvinsky, markanın küresel ölçekte ulaştığı büyüklüğün ABD'de yeterince bilinmediğini belirterek, özellikle Avrupa'da markanın daha modern bir konseptle geliştiğini ifade etti.
KAPANIŞLAR STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI
Sektör uzmanları, yüzlerce restoranın kapatılmasının tek başına şirketin zayıfladığı anlamına gelmediğini ifade ediyor.
Black Box Intelligence Başkan Yardımcısı Victor Fernandez, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasının şirketlerin sermaye, yönetim ve pazarlama kaynaklarını daha yüksek büyüme potansiyeline sahip lokasyonlara yönlendirmesine olanak sağladığını söyledi.
SATIŞLARIN AĞIRLIĞI ARTIK ABD DIŞINDA
Yum! Brands verilerine göre KFC'nin 2025 yılı sistem satışları 34,4 milyar dolardan 36,4 milyar dolara yükseldi.
Ancak toplam satışların yalnızca yüzde 13'ü ABD'den gelirken, yüzde 27'si Çin'den, yüzde 12'si ise Avrupa'dan elde edildi.
HANGİ ÜLKEDE NE KADAR BÜYÜDÜ?
2025 yılında ABD satışları yüzde 3 gerilerken, diğer bölgelerde büyüme devam etti:
Çin: yüzde 6
Avrupa: yüzde 5
Asya: yüzde 9
Latin Amerika: yüzde 12
Birleşik Krallık: yüzde 7
Ortadoğu/Türkiye/Kuzey Afrika: yüzde 8
Afrika: yüzde 10
Kanada: yüzde 7
Hindistan: yüzde 9
Şirket yönetimi, yaklaşık 34 bin restorana sahip olan KFC'nin uzun vadede 75 bin restorana ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, stratejisinin geri çekilmekten ziyade daha yüksek büyüme potansiyeli bulunan pazarlara odaklanmak olduğunu vurguladı.