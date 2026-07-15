Ünlü fast food devi 200 restoranını kapattı: Şaşırtan olay

Bunun en önemli sebeplerinden biri, adres değiştiren restoranların Google tarafından "kalıcı olarak kapandı" etiketiyle işaretlenebilmesi. Ayrıca otomatik veri toplama sistemlerinde önbelleğe alınmış eski kayıtlar nedeniyle de tutarsızlıklar oluşabiliyor.

Şirket, 2025 yılında ABD dışında 2.971 yeni restoran açarken, 2026'nın ilk çeyreğinde buna 643 yeni restoran daha ekledi.

KFC Global Üst Yöneticisi (CEO) Scott Mezvinsky, markanın küresel ölçekte ulaştığı büyüklüğün ABD'de yeterince bilinmediğini belirterek, özellikle Avrupa'da markanın daha modern bir konseptle geliştiğini ifade etti.