CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik ekonomi çevrelerinde yeni senaryoların tartışılmasına neden oldu. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Alkin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, piyasalardaki baskının artması halinde olağanüstü tedbirlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Ünlü ekonomist, “Yarın borsa tatil edilebilir. Politika faizinin yükseltilmesi düşük ihtimal ancak olursa şaşırmamak lazım” dedi.

“PİYASALAR TAMAMEN TATİL EDİLEBİLİR”

Alkin açıklamasının devamında, döviz rezervleri üzerindeki baskıya dikkat çekerek, “Döviz rezervlerinden daha fazla satış yapmaya mecbur kalmamak için piyasalar 1 Haziran’a kadar tamamen tatil edilebilir” ifadelerini kullandı.