Ünlü ekonomistten altında kritik uyarı: “Bu hatayı yapmayın” dedi

Son 1 ve 5 yıllık grafikler incelendiğinde, bakırın istikrarlı bir grafik çizdiği ve geleceğin en stratejik ürünlerinden biri olduğu görülüyor. Buğday, mısır, arpa, petrol, altın, bakır ve platin gibi emtiaların hepsi farklı unsurlardan etkilenmektedir. Tek bir veri üzerinden tüm piyasayı veya Borsa İstanbul'u yorumlamak finansal açıdan hatalıdır; her varlık kendi özel şartlarında analiz edilmelidir.