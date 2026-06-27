Emtia piyasalarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Ekonomist Erdal Yeniçeri, TGRT Haber canlı yayınında piyasaların mevcut durumunu masaya yatırarak altın, petrol, gayrimenkul ve makroekonomik verilere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü ekonomistten altında kritik uyarı: “Bu hatayı yapmayın” dedi
Ekonomist Erdal Yeniçeri, altın fiyatları ve emtia piyasasındaki son dalgalanmaları değerlendirdi. 9.000 TL sınırından alım yapanların durumunu ve Merkez Bankası'nın faiz politikasını yorumlayan Yeniçeri, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Yeniçeri, yatırımcıların tek bir varlığa bağımlı kalmaması ve jeopolitik riskleri yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Son 6 aylık süreçte piyasalardaki oynaklığın (volatilite) ciddi şekilde arttığını ifade eden Erdal Yeniçeri, yatırımcıların zarar kesme noktasını (stop-loss) önceden belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.
Piyasaların belirsizlik ortamlarında fiyatlama yapmakta zorlandığını belirten uzman isim, altın piyasasında yaşanan arz-talep dengesizliğine değindi. Yeniçeri’nin konuşmasının satır başları şöyle:
ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı gündeme oturdu. Bu süreçte küresel sermaye altından ziyade petrole yöneldi. Petrol fiyatları 70 dolardan 120-130 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra savaş öncesi normaline döndü.
Arzın olmasına rağmen yeterli talebin oluşmaması altını daha stabil tuttu. Sonrasında ise altın bir hafta içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Ancak bu düşüşün, geçmiş 20 yılda bir görülebilecek büyüklükte bir yükseliş dalgasının ardından geldiği unutulmamalıdır.
Altının 8.900 TL ve 9.000 TL sınırına yaklaştığı zirve dönemlerde alım yapan yatırımcıların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Yeniçeri, şu tavsiyelerde bulundu:
"Herhangi bir yatırım aracı zirve seviyelerine ulaştığında mutlaka grafik analizi yapmak gerekir. Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık bin gemi geçebiliyor. Boğaz oldukça geniş bir geçiş noktasıdır. Daha önce yaşanan gerilim sırasında yaklaşık bin geminin beklediğini gördük. Bu gemilerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve teknoloji ürünleri bulunuyordu. Bu gecikmeler ciddi ekonomik zararlar oluşturdu.
Artık altını günlük değerlendirmek gerekiyor. Eskiden güvenli liman olarak görülen altın bugün kısa vadede adeta hisse senedi gibi hareket edebiliyor. Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler nedeniyle bir hafta içinde yeniden yüzde 10'luk yükselişler de yaşanabilir.”
Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği mesajların piyasalar tarafından pürüzsüz bir şekilde takip edildiğini belirten Yeniçeri, faiz politikasına dair şu öngörülerde bulundu:
Merkez Bankası faiz indirimi konusunda tamamen enflasyon gelişmelerine kilitlenmiş durumdadır ve dezenflasyon sürecinde TÜİK verileri baz alınmaktadır. Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında kalması olumlu bir sürpriz oluşturdu. Eğer enflasyondaki bu düşüş eğilimi beklentiler doğrultusunda devam ederse, sembolik/küçük bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Aksi takdirde faizlerin sabit tutulması olasılığı daha yüksektir.
Büyükşehirlerdeki kira artışları ve konut arzı sorununa da değinen Ekonomist Erdal Yeniçeri, İstanbul gibi metropollerde kiraların bazı bölgelerde 100 bin liraya kadar ulaştığını hatırlattı. Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla konut arzının artacağını ancak mevcut talebi karşılamanın kısa vadede kolay olmadığını belirten Yeniçeri, serbest piyasa dengesindeki fırsatçılığın önüne geçilmesi için kiraların TÜFE oranına göre belirlenmesi ve sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 25 bin konutluk kira destekli proje gibi adımların konut arzını artırarak zamanla fiyatları aşağı çekeceğini sözlerine ekledi. Yatırımcıların sadece altın ve petrole odaklanmaması gerektiğini ifade eden Yeniçeri, emtia piyasalarının kendi iç dinamiklerine göre ayrıştığını vurguladı.
Son 1 ve 5 yıllık grafikler incelendiğinde, bakırın istikrarlı bir grafik çizdiği ve geleceğin en stratejik ürünlerinden biri olduğu görülüyor. Buğday, mısır, arpa, petrol, altın, bakır ve platin gibi emtiaların hepsi farklı unsurlardan etkilenmektedir. Tek bir veri üzerinden tüm piyasayı veya Borsa İstanbul'u yorumlamak finansal açıdan hatalıdır; her varlık kendi özel şartlarında analiz edilmelidir.