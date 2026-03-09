ABD ile İran arasındaki savaş gerilimi dünya ekonomisini derinden etkiliyor. Brent petrol İran’ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olmasının ardından büyük artış yaşadı. Petrolün varil fiyatı 119 doları görerek rekor seviyelere dayandı.

Bilindiği üzere piyasada yaşanan gelişmeler pek çok ülkenin ekonomisini etkileyecek. Türkiye’de ise nasıl bir yansıması olacağı merak konusu oldu. Ünlü ekonomistler ise sosyal medya hesabı üzerinden veyahut köşe yazılarında değerlendirmelerde bulundu.

EĞİLMEZ: İŞSİZLİĞİ TETİKLEME RİSKİ TAŞIYOR

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, bugünkü köşe yazısında Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara geldiğini hatırlatarak, Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için petrol fiyatı tahmini 65 dolar olduğunu söyledi. Bugünkü düzeyin kalıcı olması halinde OVP’ye göre yaklaşık 45 dolarlık bir sapma olduğunu belirten Eğilmez şu ifadeleri kullandı:

“Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu doğrudan 4,5 puan yukarı çekeceği öngörülüyor. Artan belirsizlikler yatırımları durdurma, bütçe dengesini bozma ve işsizliği tetikleme riski taşıyor. Savaşın yaz ayları boyunca devam etmesi durumunda turizm gelirlerinin de olumsuz etkilenmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle bir tabloda cari açığa toplam etkinin 15–16 milyar dolara kadar çıkması olasılığı ortaya çıkıyor.”

'BU FİYATI KİM YAYINLADI?'

Merkez Bankası’nın öngörüsüne bir eleştiri de Emre Alkin’den geldi. Alkin, “Birileri Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki petrol fiyatı öngörüsünü kimin kaleme aldığını ve rapor yayınlanmadan önce hangi yönetici tarafından kontrol edilip "olur" verildiğini bize söylesin” dedi.

HAKAN KARA: 50 MİLYAR DOLARI AŞAN AÇIKLA KARŞILAŞACAĞIZ

Ekonomist Hakan Kara ise Türkiye ekonomisi için petrol fiyatlarının etkisini X hesabı üzerinden tek tek anlattı. Kara, “Enerjide ithal bağımlılığımız son 10 senede düşse de halen %65-70 düzeylerinde. Petrolle ilişkili (gübre gibi) birçok farklı hammaddede ithalat bağımlılığımız yüksek” diyerek, enflasyonun yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Bu şoka tam da enflasyonla mücadelede kritik eşiğe gelinen dönemde yakalanılmasına değinen Kara, “Petrol fiyatları 3 ay boyunca yüksek seviyelerde kalırsa enflasyonun düşeceğine olan güven iyice azalacak. Enflasyonla mücadelede hızlı davranılmamasına dair getirdiğimiz eleştirilerin yersiz olmadığını bu şok net bir şekilde gösterdi. Enflasyonla mücadelede hızlı davranılmamasına dair getirdiğimiz eleştirilerin yersiz olmadığını bu şok net bir şekilde gösterdi” dedi.

Yaşananların cari açığa maliyetini de hesaplayan Kara kötü haberi verdi. Kara şunları dile getirdi:

“Savaş tam da cari açığımızın arttığı bir dönemde geldi. Son gelişmeler olmasaydı zaten dış açık 35 milyar dolarlara gidiyordu, bu şok kalıcı olursa 50 milyar doları aşan bir açıkla karşı karşıya kalacağız. Sermaye girişlerinin yavaşlaması ve artan dolarizasyon eğilimi nedeniyle, bunu finanse etmek için ya merkez bankası rezervini kullanacağız ya da ekonomide bir süre belirgin yavaşlamaya razı olacağız.”