Ekonomik kriz, maaş azlığı neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Aralık ayı açlık sınırı 39 bin, yoksulluk sınırı 97 bin lira iken, 22 bin 104 lira 67 kuruş ile yaşamaya çalışan vatandaşların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zamda. Ünlü ekononmist Üzeyir Doğan'ın bugün CNBC-e canlı yayında yaptığı "orta gelirli" tarifi olay oldu.

Orta gelir tanımının "abartılı" bulunduğunu söyleyen Doğan, mevcut ekonomik koşullarda bu eleştirilerin gerçekçi olmadığını savundu.

Orta gelir grubu için "Bugün orta gelir dediğimiz rakam bazılarına abartılı geliyor ama belki aylık 400-500 bin TL gelirden bahsediyoruz. Hatta belki daha üstünden" ifadelerini kullandı. Doğan, orta gelir tanımında iki çocuklu bir ailenin esas alınması gerektiğini söyleyerek, bu yaşam standardının sanıldığı gibi lüks olmadığını savunmak isterken, özel okul masrafları, kira ve ulaşım maliyetlerini de işaret etti. Doğan'ın, "Orta gelir dediğiniz zaman hem hanımın hem senin birer araban olacak. Bu iki aracın kaskosu, sigortası, bakımı, yakıtı var. Senede iki kez de tatile gitmelisin. Orta gelirlisin, bu tatili yapabilmelisin" ifadeleri dikkat çekti.

Doğan, açıklamalarının yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyleyerek sözlerinin 'lüks bir hayatı tarif etmediği'ni belirtti ve ısrarla "Biz bunu derken her hafta yurt dışına tatile gitmekten ya da çok lüks yerlerde yaşamaktan bahsetmiyoruz. Orta gelirli bir ailenin yapabilmesi gereken yaşam standardını anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan'ın açıklamalarını duyan vatandaşlar sosyal medya yorumlarında 'nerede yaşıyor bu adam!' demekten kendini alamadı.