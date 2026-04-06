Ünlü ekonomist "Turbun büyüğü Nisan'da" diyerek duyurdu: Enflasyon patlayacak mı?

İnan Mutlu'nun paylaşımı şöyle:

Turbun büyüğü nisan ayında çıkacak...

TÜİK'e göre, şubatta ortalama 58,6 lira olan motorin martta 67,1 lira oldu.

Artış yüzde 14,4.

Motorine nisan ayında hiç zam gelmese bugünkü pompa fiyatlarından yansıyacak artış yüzde 17,1.

Kaldı ki bu gece ya da yarın gece 7 liranın üstünde zam beklentisi var.

Elektrik ve doğalgaz faturaları da yüzde 25 zamlandı.