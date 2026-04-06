Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in Mart 2026'ya ilişkin açıkladığı enflasyon oranları, çarşı ve pazarda karşılık bulmadı. Vatandaşlar enflasyonun yükünü her geçen gün daha da fazla hissederken, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, enflasyonda ciddi artışın habercisi olabilir.
Ünlü ekonomist "Turbun büyüğü Nisan'da" diyerek duyurdu: Enflasyon patlayacak mı?
Hürmüz boğazında yaşanan krizin küresel ekonomiyi etkilemesi sonucu akaryakıta zam üstüne zam geliyor. TÜİK'in açıkladığı %1,94'lük enflasyon, vatandaş tarafından inandırıcı bulunmazken, akaryakıt zamlarının enflasyon üzerindeki etkisinin Nisan'da görülmesi bekleniyor.Yunus Arıkan
Ünlü ekonomist İnan Mutlu, TÜİK'in açıkladığı verilere dayanarak, Nisan ayında büyük bir enflasyon beklendiğini açıkladı.
İnan Mutlu, "Turbun büyüğü Nisan'da" diyerek yaptığı paylaşımda TİK'in verilerine göre Şubat ayında ortalama 58,6 lira olan motorinin Martta 67,1 lira olduğunu belirtti.
Mutlu, TÜİK'in rakamlarında artış yüzde 14,4 olarak saptansa da Motorine Nisan ayında hiç zam gelmese dahi pompa fiyatlarına yansıyacak artışın %17,1 olacağını duyurdu.
Sektör kaynaklarına göre motorine bu gece 7 lira 62 kuruşluk bir zam bekleniyor. Elektrik ve doğal gaza da geçtiğimiz günlerde %25 zam yapılmıştı.
Mutlu'nun bu verileri göz önünde bulundurarak Nisan'da yüksek bir enflasyon beklediği görülüyor.
İnan Mutlu'nun paylaşımı şöyle:
Turbun büyüğü nisan ayında çıkacak...
TÜİK'e göre, şubatta ortalama 58,6 lira olan motorin martta 67,1 lira oldu.
Artış yüzde 14,4.
Motorine nisan ayında hiç zam gelmese bugünkü pompa fiyatlarından yansıyacak artış yüzde 17,1.
Kaldı ki bu gece ya da yarın gece 7 liranın üstünde zam beklentisi var.
Elektrik ve doğalgaz faturaları da yüzde 25 zamlandı.