Ünlü ekonomist tarih verdi: Altında senaryoyu çizdi, “o hatayı yapmayın” dedi

"Petrolün düşmesiyle Fed’in eli rahatlayacak ve faiz indirim süreçleri daha rahat konuşulacak. Faiz indirimleri ise altının en büyük dostudur. Benim orta ve uzun vadeli Boğa Şoku senaryom aynen masada. Altın ve gümüş, bu rahatlama sonrası Fed’in faiz indirim hikâyesini arkasına alarak eski zirvelerini egale edecek ve yeni tarihi zirvelere doğru yelken açacaktır. Korkup elindekini satan hata yapar.”