Küresel piyasaları aylardır baskılayan jeopolitik riskler, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi mutabakatla yerini normalleşmeye bıraktı. Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişelerinin son bulması ve enerji maliyetlerinin gerilemesi, ekonomi yönetimlerinin ve merkez bankalarının elini rahatlatırken piyasalarda "barış rallisi" dönemini resmen başlattı. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayan ekonomist Tuna Kaya, yaşanan bu kritik gelişmeleri ve yatırım araçlarındaki son durumu değerlendirdi.
Ünlü ekonomist tarih verdi: Altında senaryoyu çizdi, “o hatayı yapmayın” dedi
ABD ile İran arasındaki gerilimin son bulması ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılmasıyla piyasalarda 107 günlük kâbus dönemi bitti. Ekonomist Tuna Kaya, petrol fiyatlarındaki düşüşün Fed'in faiz indirim hamlelerini hızlandıracağını ve altın ile gümüşte "Boğa Şoku" yaşanacağını belirtti.Kaynak: Diğer
Hürmüz Boğazı’nın koşulsuz olarak ticarete açılmasının küresel tedarik zincirindeki tıkanıklıkları çözeceğini belirten Tuna Kaya, bu durumun merkez bankaları üzerindeki "yüksek faiz" baskısını hafifleteceğini ifade etti.
Savaş sürecinde arz endişeleriyle 126 dolar sınırına kadar tırmanan Brent petrolün, anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte hızla 83 dolar seviyelerine çekildiğini hatırlatan Kaya, kısa vadede 75-78 dolar bandının test edilebileceğini ve bu düşüşün küresel enflasyon verilerinde ciddi bir dezenflasyon süreci başlatacağını vurguladı.
Jeopolitik risklerin azalmasıyla güvenli liman algısının zayıflaması ve altındaki sert düşüş beklentisinin aksine, ons altının güçlü duruşunu koruduğunu aktaran Kaya, iç piyasada gram altın rekorlarının sürdüğüne dikkat çekti. Savaş bitse de geride bıraktığı enflasyonist tahribatın kalıcı olduğunu belirten Ekonomist Kaya, şu analizi paylaştı:
"Petrolün düşmesiyle Fed’in eli rahatlayacak ve faiz indirim süreçleri daha rahat konuşulacak. Faiz indirimleri ise altının en büyük dostudur. Benim orta ve uzun vadeli Boğa Şoku senaryom aynen masada. Altın ve gümüş, bu rahatlama sonrası Fed’in faiz indirim hikâyesini arkasına alarak eski zirvelerini egale edecek ve yeni tarihi zirvelere doğru yelken açacaktır. Korkup elindekini satan hata yapar.”
Savaş döneminde küresel likiditenin kurumasıyla yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin, petrolün düşüşü ve enflasyon beklentilerinin gerilemesiyle aşağı yönlü hareket edeceğini ifade eden Kaya, bu gevşemenin parayı yeniden riskli varlıklara yönlendireceğini belirtti. Jeopolitik gerilimlerden olumsuz etkilenen Bitcoin'in anlaşma haberiyle birlikte hızla 65 bin 300 dolar seviyelerine tırmanarak zincirlerini kırdığını söyleyen Kaya, kripto varlıklarda büyük toparlanma zemininin hazır olduğunu dile getirdi.
İsviçre'de 19 Haziran'da atılacak resmi imzalara kadar piyasaların bu olumlu havayı fiyatlamaya devam edeceğini öngören Tuna Kaya; S&P 500, Nasdaq ve BIST 100 gibi küresel borsalarda net bir rahatlama dalgası yaşanacağını sözlerine ekledi. Kaya, yatırımcılara varlıklarına sahip çıkmalarını, tek bir enstrümana yatırım yapmak yerine sepet mantığıyla varlıklarını çeşitlendirmelerini ve yüzde 20 oranında nakitte kalmalarını tavsiye etti.