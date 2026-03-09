ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasını derinden etkiledi. Piyasada yaşanan dalgalanmalar ise dikkat çekiyor.
Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz
Altın ve piyasalardaki oynaklığı değerlendiren Yeniçağ yazarı Murat Özbülbül, kaldıraçlı işlem yapan ve ani karar veren yatırımcıları uyardı. Borç yönetimi ve uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çeken Özbülbül, "Kısacası paranızı kaybedebilirsiniz" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Altın tarafında yaşanan yükseliş düşüş ile 5 bin 500 dolar bandından 5 bin dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadı. Güvenli limanda yaşanan düşüş ise kaldıraçlı işlem yapan pek çok yatırımcıyı kaybetmesine neden oldu.
Milyonlarca yatırımcı ise nasıl bir pozisyon alacağına dair ünlü ekonomist ve Yeniçağ yazarı Murat Özbülbül, YouTube kanalında Gülay Tuncel’e konuştu. Özbülbül, panik alım ve satım için ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı.
Yatırımcılara uzun vadeli alım tavsiyesinde bulunan Özbülbül, "Bakın alım satımla para kazanmak çok profesyonel bir iştir. Çok profesyonel bir iştir. Eğer konunun profesyoneli değilseniz veya çok profesyonel bir danışmanlık almıyorsanız alım satımla para kazanamazsınız. Burada yapacağınız iş sadece uzun vadeli nakit servetinizi korumaktır” dedi.
Ayrıca tek bir yatırım aracına yönelmenin de hata olduğuna söyleyen Özbülbül, “Yumurtaları aynı sepete koymayın. İkinci altın kural, ani alım, ani satım yapmayın. Yani bir şey alıyorsanız 5 dilimde yüzde 20 alın. Birer gün arayla alın. Satıyorsanız aynı şekilde satın” ifadelerini kullandı.
Borcu olanlara ise 'para kaybedebilir' diyerek kritik uyarıda bulunan Özbülbül, şunları söyledi:
“Borcunuzun olduğu para biriminde kalın. Bakın bugünlerde. ‘Şundan kar ederim, buradan kar ederim’ diye borçlu olmadığınız para birimi sizi sıkıntıya sokabilir. Kısacası eksi bakiye düşebilirsiniz.”