09 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz

Altın ve piyasalardaki oynaklığı değerlendiren Yeniçağ yazarı Murat Özbülbül, kaldıraçlı işlem yapan ve ani karar veren yatırımcıları uyardı. Borç yönetimi ve uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çeken Özbülbül, "Kısacası paranızı kaybedebilirsiniz" dedi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 1

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasını derinden etkiledi. Piyasada yaşanan dalgalanmalar ise dikkat çekiyor.

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 2

Altın tarafında yaşanan yükseliş düşüş ile 5 bin 500 dolar bandından 5 bin dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadı. Güvenli limanda yaşanan düşüş ise kaldıraçlı işlem yapan pek çok yatırımcıyı kaybetmesine neden oldu.

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 3

Milyonlarca yatırımcı ise nasıl bir pozisyon alacağına dair ünlü ekonomist ve Yeniçağ yazarı Murat Özbülbül, YouTube kanalında Gülay Tuncel’e konuştu. Özbülbül, panik alım ve satım için ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı.

Yayının tamamını izlemek için tıklayınız

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 4

Yatırımcılara uzun vadeli alım tavsiyesinde bulunan Özbülbül, "Bakın alım satımla para kazanmak çok profesyonel bir iştir. Çok profesyonel bir iştir. Eğer konunun profesyoneli değilseniz veya çok profesyonel bir danışmanlık almıyorsanız alım satımla para kazanamazsınız. Burada yapacağınız iş sadece uzun vadeli nakit servetinizi korumaktır” dedi.

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 5

Ayrıca tek bir yatırım aracına yönelmenin de hata olduğuna söyleyen Özbülbül, “Yumurtaları aynı sepete koymayın. İkinci altın kural, ani alım, ani satım yapmayın. Yani bir şey alıyorsanız 5 dilimde yüzde 20 alın. Birer gün arayla alın. Satıyorsanız aynı şekilde satın” ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 6

Borcu olanlara ise 'para kaybedebilir' diyerek kritik uyarıda bulunan Özbülbül, şunları söyledi:

“Borcunuzun olduğu para biriminde kalın. Bakın bugünlerde. ‘Şundan kar ederim, buradan kar ederim’ diye borçlu olmadığınız para birimi sizi sıkıntıya sokabilir. Kısacası eksi bakiye düşebilirsiniz.”

Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 7
Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 8
Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 9
Ünlü ekonomist ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı: Paranızı kaybedebilirsiniz - Resim: 10
Kaynak: Haber Merkezi
