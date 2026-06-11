Altının efendisi ezber bozdu, tarih verdi: Gram altın ne zaman 17 bin TL olacak?

2026 yılının başlarında 5.595 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, şubat ayında da 5 bin doların üzerinde tutunmayı başarmıştı. Ancak mart ayındaki savaş süreciyle birlikte sert bir gerileme dönemine girdi. En yüksek seviyesinden bu yana yüzde 27 oranında değer kaybeden ons altın, şu sıralar 4.081 dolar bandında işlem görüyor.