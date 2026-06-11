Altının efendisi ezber bozdu, tarih verdi: Gram altın ne zaman 17 bin TL olacak?

Altın piyasasında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. Rekor seviyelerden gerileyen ons altın 4 bin dolar, gram altın ise 6 bin lira sınırına kadar çekildi. Yatırımcılar piyasanın yönünü merak ederken, küresel piyasaların tanınmış ekonomistlerinden Ed Yardeni, altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı. Yardeni, teknik kırılmaları işaret ederek altının gelecekteki seyri hakkında önemli öngörülerde bulundu.
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İran savaşı sonrası düşüşünü sürdüren altın fiyatları için ünlü ekonomist Ed Yardeni’den kritik analiz geldi. Ons altın fiyatında düşüşün devam edip etmeyeceğini değerlendiren Yardeni, altın yatırımcısı için önce dip ardından yeni zirve olacağı tarihi paylaştı.Kaynak: Diğer
Altın fiyatlarındaki düşüş dalgasını teknik verilere dayandıran Ed Yardeni, piyasa için kritik bir eşik olan kalenin yıkıldığını belirtti. Ons altının, 4.443 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdığını vurgulayan uzman, bu durumun satış baskısını artırdığını ifade etti.
2026 yılının başlarında 5.595 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, şubat ayında da 5 bin doların üzerinde tutunmayı başarmıştı. Ancak mart ayındaki savaş süreciyle birlikte sert bir gerileme dönemine girdi. En yüksek seviyesinden bu yana yüzde 27 oranında değer kaybeden ons altın, şu sıralar 4.081 dolar bandında işlem görüyor.
Yaşanan teknik kırılmaya rağmen uzun vadeli iyimser beklentisini koruyan Yardeni, ons altında bir sonraki güçlü destek noktasının 4 bin dolar olduğunu aktardı. Yatırımcıların önce bir düşüş süreciyle üzüleceğini ancak ardından yükselişle sevineceğini belirten ekonomist, İran savaşının etkilerinin tamamen bitmesiyle yukarı yönlü hareketin yeniden başlayacağını öngörüyor. Yardeni, ons altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.
Ünlü ekonomistin 2030 yılı tahmini ise piyasalarda ses getirecek cinsten. Yardeni, ons altının 2030 yılına kadar 10 bin dolar seviyesini test edebileceğini iddia etti.
Ons altının 10 bin dolar seviyesine ulaşması ihtimaline karşılık, güncel döviz kuru ve olası kur senaryoları üzerinden gram altın tahminleri de şekillendi:
Mevcut Dolar Kuru ile: Ons altının 10 bin dolar olması durumunda gram altın 14 bin 839 lira seviyesine yükselecek.
Dolar Kurunun 50 TL Olması Durumunda: Gram altın fiyatı 16 bin 77 lira olacak.
Dolar Kurunun 55 TL Olması Durumunda: Gram altın değeri 17 bin 684 lira seviyesine ulaşacak.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.