İran merkezli jeopolitik gerilimler, küresel tedarik zincirini yalnızca enerjiyle değil, görsel dünyamızla da vuruyor. Japonya’nın atıştırmalık devi Calbee, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve hammadde krizi nedeniyle 25 Mayıs’tan itibaren 14 ana ürününün ambalajında siyah-beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu. Artık o meşhur patates cipsleri, alışık olduğumuz canlı renkleriyle değil, krizin getirdiği bir sadelikle raflarda yer alacak.

MÜREKKEP KRİZİ KAPIDA: NAFTA SIKINTISI ÜRETİMİ VURDU

Ambalaj dünyasındaki bu görsel dönüşümün arkasında ciddi bir hammadde darboğazı yatıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleri sonrası fırlayan petrol fiyatları, mürekkep üretiminin temel taşı olan nafta maddesine erişimi zorlaştırdı. Mürekkep bileşenleri olan çözücü ve reçinelerin maliyeti artınca, üreticiler çareyi boyadan tasarruf etmekte buldu.

SADECE CİPS DEĞİL, SOFRANIN TAMAMI SADELEŞİYOR

Kriz Calbee ile sınırlı kalmıyor. Japonya’nın dev gıda holdinglerinden Itoham Yonekyu’nun Başkanı Hiroyuki Urata, "Renkli ambalajların sürdürülebilirliği artık bir lüks haline gelebilir" uyarısında bulundu.

Orta ölçekli içecek üreticileri, probiyotik içeceklerin üzerindeki karmaşık baskıları kaldırmaya başladı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, şirketleri "daha az renk, daha az maliyet" stratejisine itiyor.

GÖRSEL DEĞİL, İŞLEVSEL TASARIM

Uzmanlara göre bu durum, geçici bir önlemden ziyade küresel bir eğilimin başlangıcı olabilir. Jeopolitik gerilimler sürdükçe; markalar gösterişli ve bol renkli paketler yerine, maliyet odaklı minimalist tasarımları benimsemek zorunda kalacak.