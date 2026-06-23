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Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Çift, 2009’da kızları Su’nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Yıllar içinde büyüyen Su, lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu ve ailesine büyük bir gurur yaşattı. Pınar Altuğ, bu anlamlı günü takipçileriyle paylaşarak duygusal bir mesaj da yayınladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “12 yıl önce seni küçük bir çocukken okulun bahçesinden sınıfına uğurlamıştık, şimdi ise o bahçeden hayata adım atan harika bir genç kız olarak ayrılıyorsun. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolun açık olsun” ifadelerini kullandı.