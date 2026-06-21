Merk Investments kurucusu ve CEO'su Axel Merk, Federal Rezerv'in (Fed) enflasyona odaklı şahin politikasının, altının uzun vadeli yükseliş trendine engel oluşturmayacağını savundu.
Ünlü CEO’dan ezber bozan çıkış: Herkesi korkutan gelişme aslında altını kurtarıyor mu?
Merk Investments CEO'su Axel Merk, şahin Fed politikası ve yeni Başkan Kevin Warsh'ın adımlarının altın yatırımlarını olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Merk, yatırımcıların faiz yerine ABD'nin artan borç yükü ve bütçe açıkları gibi yapısal sorunlara odaklanması gerektiğini vurguladı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Yeni atanan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyeceğinin sinyallerini vermesini değerlendiren Merk, kısa vadeli olumsuz algıların aksine, politika kaynaklı belirsizliklerin azalmasının piyasanın uzun vadeli temellerini güçlendirebileceğini ifade etti. Merk, bu durumun yatırımcıların dikkatini yeniden ABD'nin kötüleşen mali yapısına çevireceğine dikkat çekti.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ilk basın toplantısında fiyat istikrarını ve enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkarması, piyasalarda faiz artışı beklentilerini yükseltti. Merk, bu şahin yaklaşımın altın fiyatları için ilk etapta bir bariyer gibi görünse de uzun vadede oynaklığı azaltarak olumlu bir etki yaratacağını ileri sürdü.
Warsh'ın Fed'in ileriye dönük yönlendirme politikasını azaltma gayretini önemli bir reform olarak nitelendiren Merk, geçmiş yıllardaki aşırı iletişim stratejilerinin piyasa dengelerini bozduğunu ve merkez bankasının ekonomik tahminleri ile nokta grafiklerinin isabetli sonuçlar vermediğini belirtti.
Para politikasındaki belirsizliğin azalmasıyla yatırımcıların Fed tahminlerine odaklanmayı bırakıp yapısal sorunları gündeme alacağını ifade eden Merk, sürdürülemez bütçe açıkları ve artan borç yükü karşısında piyasaların mali tarafa yönelmesi gerektiğini kaydetti.
Yüksek faiz ve tahvil getirilerinin altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için fırsat maliyetini artırdığı yönündeki genel kanıya katılmayan Merk, altının portföylerde parasal istikrarsızlık ve mali bozulma dönemlerinde satın alma gücünü korumak gibi çoklu işlevleri olduğunu hatırlattı.
Fed'in enflasyona karşı yürüteceği mücadelenin yıllar alabileceğini belirten Merk, geçmiş dönemden Paul Volcker örneğini vererek, enflasyonun hedeflenen seviyelere inmesinin uzun bir süreç gerektirdiğini vurguladı.
Son dönemde altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin ve petrol fiyatları ile olan korelasyonun zamanla normale döneceğini tahmin eden Merk, yatırımcıların altın yatırımlarını sadece faiz tartışmalarına indirgememesi gerektiğini ifade etti.
Merk, disiplinli bir Fed'in belirsizliği azaltabileceğini ancak kalıcı bütçe açıkları, devlet borçları ve jeopolitik riskler gibi uzun vadeli sorunları çözemeyeceğini, bu nedenle altına olan talebin güçlü kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.