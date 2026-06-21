Ünlü CEO’dan ezber bozan çıkış: Herkesi korkutan gelişme aslında altını kurtarıyor mu?

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ilk basın toplantısında fiyat istikrarını ve enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkarması, piyasalarda faiz artışı beklentilerini yükseltti. Merk, bu şahin yaklaşımın altın fiyatları için ilk etapta bir bariyer gibi görünse de uzun vadede oynaklığı azaltarak olumlu bir etki yaratacağını ileri sürdü.