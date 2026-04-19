Ünlü HiPP marka bebek mamasının içinde fare zehri tespit edilmesi üzerine kıta genelinde acil durum ilan edildi. Polis, olayın bilinçli bir "sabotaj" veya "cana kast etme" girişimi olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

DİKKATİ BİR MÜŞTERİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Avusturya'da bir SPAR marketinden alınan 190 gramlık "havuç ve patates" içerikli bebek maması kavanozunda fare zehri saptandı. Sözcü'nün haberine göre, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte emniyet güçleri Burgenland bölgesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Krizin sadece Avusturya ile sınırlı kalmadığı; Çekya ve Slovakya’da da benzer ürünlerde zehirli madde izlerine rastlandığı bildirildi.

AYIRT EDİCİ İŞARET: KIRMIZI DAİRELER

Yetkililer, tehlikeli ürünleri tespit edebilmek için tüketicilere hayati ipuçları paylaştı. Şüpheli kavanozların ayırt edici özellikleri şunlar:

Etiket: Bazı kavanozların üzerinde kırmızı daire işaretli etiketler bulunuyor.

Kapak: Hasar görmüş veya daha önce açılmış izi taşıyan kapaklar.

Mühür: Güvenlik mührünün eksik olması.

Koku: Kavanozdan gelen olağandışı ve ağır bir koku.

HİPP: SALDIRI ÜRETİM SONRASI GERÇEKLEŞTİ

Dünya devi bebek maması üreticisi HiPP, fabrikadaki üretim süreçlerinde herhangi bir hata veya açık olmadığını savundu. Şirketten yapılan açıklamada, zehrin kavanozlara üretim bandından çıktıktan sonra "dışarıdan müdahale ile yerleştirildiği" öne sürüldü. Şirket, olayı bir sabotaj olarak nitelendirerek polisle tam iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

SPAR’dan İade ve Güvenlik Çağrısı

Avusturya genelindeki yaklaşık 1.500 mağazasında söz konusu ürünleri raflardan kaldıran SPAR, müşterilerine şu uyarıları yaptı:

-Ellerdeki mamalar kesinlikle bebeklere yedirilmemeli.

-Ürünleri iade eden herkese, fiş veya fatura aranmaksızın ücret iadesi yapılacak.

-Şüpheli kavanozlara dokunan kişilerin, cilt yoluyla zehir geçişi riskine karşı ellerini derhal yıkamaları -gerektiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE’DE DE SATILIYOR

Almanya ve diğer bölge ülkelerinin de dahil olduğu incelemelerde, olayın koordineli bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor. Türkiye’de de aktif satışı bulunan markanın, diğer ülkelerdeki ürünleri için henüz bir kısıtlama kararı gelmezken, Avrupa'daki soruşturma "kasten cana kast etme" suçlamasıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor.