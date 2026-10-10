Ata yadigârı meslek dört kuşaktır yaşatılıyor
İzmir'de yaşayan üçüncü kuşak keçe ustası Arif Cön, babasından ve dedesinden öğrendiği geleneksel keçeciliği modern tasarımlarla buluşturarak gelecek nesillere aktarıyor.
Üniversiteyi bitirdi, baba mesleğine döndü: Şimdi dünyaya hitap ediyor
İzmir'de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ata mesleğine dönen Arif Cön, geleneksel keçeciliği modern giysi ve aksesuarlara taşıdı. Dört kuşaktır sürdürülen mesleğin geleceği için çırak yetiştirilmesi ve ustalara destek verilmesi çağrısında bulundu.Kaynak: İHA
Ata yadigârı meslek dört kuşaktır yaşatılıyor
Üniversiteyi bitirdi, baba mesleğine döndü
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Cön, masa başında çalışmak yerine çocukluğundan beri içinde bulunduğu aile mesleğini sürdürmeyi tercih etti.
"Çok kaçtım ama sonunda işin başına geçtim"
Çocukluğunda hafta sonları ve tatillerde çalıştırıldığını anlatan Cön, "Çok kaçtım ama 'paranın nasıl kazanıldığını öğreneceksin' mantığı vardı. Babam Cemil Cön ve dedemden el aldım" dedi.
Çoban kepeneğinden dünya modasına
Geçmişte çoban kepenekleri ile at ve eşek eğerleri üreten aile, hayvancılığın azalmasıyla ürün çeşitliliğini artırdı. Geleneksel keçe, modern kıyafet ve aksesuarlara dönüştü.
İpek ve yünü birleştirerek yeni ürünler geliştirdi
Yünü incelterek daha estetik ürünler hazırladıklarını belirten Cön, ipek ve yünü bir araya getirerek şal, masa örtüsü, giysi ve çeşitli aksesuarlar üretmeye başladıklarını söyledi.
"Eski köye yeni adet getirmek zormuş"
Yeni ürünler geliştirmeye başladığında bazı esnafın kendisine inanmadığını anlatan Cön, keçe yelek diktirmek için dolaştığı terzilerden olumsuz yanıt aldığını belirtti.
Kendi ustalarıyla üretime başladı
Terzilerin ve ayakkabıcıların keçe ürünler üretmeye yanaşmaması üzerine kendi bünyelerinde terzi ve ayakkabı ustasıyla çalışmaya başladıklarını belirten Cön, geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak yenilik yaptıklarını ifade etti.
Dördüncü kuşak da tezgâhın başında
Arif Cön'ün oğlu Yunus Emre, aile mesleğini sürdüren dördüncü kuşak olarak dükkânda yetişiyor. Cön, oğlunun ve diğer ustaların katkısıyla keçeciliğin yaşamaya devam edeceğini söyledi.
"Ustaların yanına çırak oturtup maaş desteği verilmeli"
Geleneksel mesleklerin korunması için çağrıda bulunan Cön, üniversitelerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ustaların yanında yetişecek çıraklara uzun süreli maaş desteği sağlamasını önerdi.
Cön, "Bu insanlar sadece bir ürünü değil, Ahilik kültürünün insani değerlerini temsil ediyor. Biz aslında bu insan hazinesini kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.