Üniversiteyi bitirdi, baba mesleğine döndü: Şimdi dünyaya hitap ediyor

"Ustaların yanına çırak oturtup maaş desteği verilmeli"

Geleneksel mesleklerin korunması için çağrıda bulunan Cön, üniversitelerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ustaların yanında yetişecek çıraklara uzun süreli maaş desteği sağlamasını önerdi.

Cön, "Bu insanlar sadece bir ürünü değil, Ahilik kültürünün insani değerlerini temsil ediyor. Biz aslında bu insan hazinesini kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.